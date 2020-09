Hipódromo cancela reinicio de carreras; no tiene la autorización de Segob

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Hipódromo de las Américas no podrá reiniciar las carreras de caballos este viernes 11, como lo había programado, debido a que aún no cuenta con la autorización de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Así lo dio a conocer la Administradora Mexicana de Hipódromo, en un comunicado que difundió esta noche en su página de internet, donde aseguró que el pasado viernes 4 solicitó a la dependencia la autorización de la Reapertura para la Celebración de la Temporada Anual de Carreras de Caballos con cruce de apuestas 2020.

No obstante, debido a que a la fecha no hay respuesta de la dependencia, aclaró, “el Hipódromo de las Américas se ve imposibilitado para reanudar la actividad, hasta en tanto no se cuente con la autorización correspondiente”.

La Administradora explicó que el Hipódromo ha hecho diversas acciones para obtener la autorización de la reapertura de la temporada 2020, luego de que en marzo pasado cerró sus actividades por la emergencia sanitaria en la Ciudad de México.

“Se dio cumplimiento a las observaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias, siendo así que el Comité Metropolitano de Salubridad de la Ciudad de México, emitió resolución favorable para la reapertura a puerta cerrada de las carreras de caballos con cruce de apuestas en el Hipódromo de las Américas”, apuntó.

De hecho, en días pasados la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que su administración autorizó que se reiniciaran las carreras, pero “sin público” y con el seguimiento estricto de las medidas sanitarias. Incluso la decisión fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

El Hipódromo de las Américas se ubica en el mismo predio federal de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde el gobierno capitalino, la iniciativa privada y la Universidad Nacional Autónoma de México instalaron la Unidad Temporal Covid en el Centro Citibanamex, a finales de abril pasado.