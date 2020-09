Nuevo ranking de la FIFA: México está por arriba de estas tres potencias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección nacional de futbol continúa en el sitio número once del ranking mundial de la FIFA, no obstante la inactividad ocasionada por la pandemia de covid-19.

En lo que se trata de la primera clasificación en cinco meses, a causa de la pandemia, el equipo tricolor dirigido por el argentino Gerardo “Tata” Martino conservó su puntuación de mil 621.

Con ello, el tricolor se mantiene el puesto de mejor posicionado en su zona de Concacaf, donde Estados Unidos perdió un lugar y ahora ocupa el casillero número 23.

Bélgica, que retornó a la actividad en el presente mes, se mantiene al frente de la clasificación mundial de la FIFA, seguida por Francia, Brasil e Inglaterra, en ese orden.

Completan el “top” de las mejores selecciones los representativos de Portugal, Uruguay, España, Croacia, Argentina y Colombia.

Después de México, vienen Italia, Países Bajos y Alemania.

La selección de México afrontará su primer juego de 2020 el próximo 30 de septiembre, frente a Costa Rica, en el Estadio Azteca.

Renuncia a la selección

El mediocampista Luis Montes, del equipo León, anunció este jueves que le ha pedido al seleccionador nacional no ser convocado más al representativo tricolor, ante la falta de oportunidades, pese a que el propio Martino lo tiene considerado como el mejor de su posición de la Liga Mx.

“Tomé la decisión de no ir a la selección. En la última convocatoria que recibí hablé con él y le dije que mi intención era no ir más. La verdad me vine desilusionado, desmotivado, ya que por ahí se decía que estaba en muy buen nivel y jugando muy bien en el club”, expuso Montes.

En entrevista con el sitio oficial del Club León, el jugador contó que acudió a los llamados ilusionado con hacer las cosas bien. “Y a veces llaman 26 o 27 jugadores y se hacía futbol y yo no entraba dentro de esos 22. La verdad, me puse a pensar que no tenía nada qué hacer ahí y que mi lugar tenía que ser ocupado por un joven que fuera por las experiencias o vivencias”.