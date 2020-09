No se puede salvar gente hoy prometiendo vacunas que están por venir: OMS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanon Gebreyesus, urgió a los gobiernos que no pongan todas sus esperanzas de controlar la pandemia con las vacunas y que usen las medidas disponibles ahora para salvar vidas.

No hay que poner, dijo, todos los “huevos en la misma cesta”.

Además, recordó que muchos países han logrado controlar la epidemia con las herramientas disponibles.

“No se puede salvar gente hoy prometiendo vacunas que están por venir”, subrayó Tedros.

A medida que la cifra de muertos se acerca al millón, los especialistas insistieron en que, si no se toman todas las medidas, doblar esa cifra “no solo es imaginable, sino, tristemente, muy probable”.

“Si muere otro millón de personas por coronavirus no depende de si tenemos una vacuna o no. Depende de si nosotros ponemos las herramientas y el conocimiento que tenemos hoy a trabajar para salvar vidas y prevenir la transmisión. Es tan simple como eso. Si empezamos a pensarlo en función de la vacuna, la gente morirá innecesaria e inaceptablemente mientras esperamos una vacuna. No debemos esperar”, dijo Bruce Aylward, asesor senior de la OMS.