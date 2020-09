Ver, oír, aplaudir, silbar…

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- A continuación nuestras recomendaciones de eventos culturales para este fin de semana.

Homenaje a astrónoma mexicana por TV UNAM

Con la revisión de la obra y biografía de Marie Paris Pismis, la primera astrónoma mexicana, este domingo 27 de septiembre iniciará el ciclo de la serie “Vindictas”, dedicado a mujeres en la ciencia, mismo que será conducido por Anahí Caldú, investigadora del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En este homenaje a Paris Pismis participarán como invitadas Silvia Torres, ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007, además de la investigadora en astrofísica Deborah Dultzin. Entre 1939 y 1942 Marie Paris trabajó como astrónoma ayudante en el Harvard College Observatory. Posteriormente se trasladó al recién inaugurado Observatorio Astrofísico de Tonantzintla en Puebla, y allí trabajó hasta 1946. En 1948 viajó a la Ciudad de México para trabajar en el Observatorio Astronómico Nacional en Tacubaya, adscrito a la UNAM. No se pierda el citado homenaje por la señal de TV UNAM este domingo a las 20:30 horas, en caso de no poder sintonizarlo despreocúpese, habrá una retransmisión el jueves 1 de octubre a las 21:30 horas.

Coro de Madrigalistas cierra temporada virtual

El Coro de Madrigalistas de Bellas Artes concluirá su primera Temporada Virtual 2020 con la transmisión del concierto titulado “Cervantes y Shakespeare, viaje sonoro a lo largo de 400 años de historia y literatura”. Este concierto será transmitido este sábado 26 de septiembre a las 18 horas a través de la sección Videos de la plataforma Contigo en la distancia. Con una presentación y comentarios del crítico de arte Gerardo Kleinburg, el recital se trata de un programa que formó parte de la Temporada 2016 del Coro de Madrigalistas y que se presentó en el Palacio de Bellas Artes el 24 de septiembre de ese año, en el marco de los 400 años de la muerte de los escritores Miguel de Cervantes y William Shakespeare, máximos exponentes de las letras españolas e inglesas, respectivamente. El acceso al evento es gratuito desde cualquier dispositivo con internet.

“La luz del alba” en Canal 22

A seis años de los acontecimientos de Ayotzinapa, cinco pueblos narran el dolor, la lucha, el sacrificio y el esfuerzo en su camino por lograr una vida digna y justa. Lo anterior en el documental “La luz del alba”, dirigido por Xavier Robles y producido por Guadalupe Ortega y la cooperativa El Principio, Producciones en Cine y Video. Aquí se recogen las experiencias de diferentes momentos en la lucha y los procesos de resistencia de las comunidades de Cherán, en Michoacán; Técpan de Galeana, en las montañas de Guerrero; Guelatao de Juárez, en la sierra norte de Oaxaca; Nochixtlán, en Oaxaca y Cuetzalan, en la sierra de Puebla. Dicho documental se proyectará este sábado 26 de septiembre a las 23 horas por la señal de canal 22 en televisión abierta.

Ciclo de lectura “¿Quieres que te lo cuente otra vez?”

Con el propósito de fomentar la lectura y acercar en su momento idóneo al público infantil y adolescente al gusto por los libros y su contenido, el escritor, actor de cine, teatro y televisión, Carlos Bracho leerá en voz alta fragmentos de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, este sábado 26 de septiembre a las 17 horas en el marco del ciclo ¿Quieres que te lo cuente otra vez? 2020, que impulsan la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) a través de Extensión Cultural. Las y los internautas podrán seguir la sesión desde YouTube y Facebook. La obra citada y de la cual se leerán fragmentos es una novela que narra las aventuras de Don Quijote quien emprende camino a lado de su amigo y escudero Sancho, además de su caballo Rocinante. Para ser parte de ella sólo puede hacerlo desde cualquier dispositivo con internet.

The Beatles reencarnarán en voz del grupo Help!

El “Autocinema Llumcreativa” apoyado por la Alcaldía Venustiano Carranza abrió sus puertas el pasado fin de semana para sumarse a la oferta de entretenimiento en la capital mexicana, esto bajo la modalidad de drive in, donde ofrece una alternativa de diversión al oriente de la ciudad. El aforo por función es de 100 coches, y las sorpresas no paran. Es por ello que este sábado 26 de septiembre, a partir de las 19 horas, el grupo “Help!” rendirá homenaje a The Beatles en este recinto. La banda Help! es un tributo mexicano a The Beatles, formado en 1986 sus integrantes personifican a cada uno de los elementos del cuarteto de Liverpool con vestuarios e instrumentos, y así presentan un espectáculo basado en sus obras: La Beatlemania (1963-1966), La Psicodelia (1967-1968), y el Fin (1968-1969). También presentan un cuarto acto que incluye a los Beatles como solistas. Los miembros del grupo son: Sergio Montero de Regil como John Lennon, Paco Montero de Regil como George Harrison, Marco Montero de Regil como Ringo Star y Eduardo Arias González como Paul McCartney. El Parque Deportivo Venustiano Carranza donde se realizará el evento está ubicado en Sidar y Rovirosa s/n, colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, el metro más cercano es Candelaria (Línea 1). El acceso es estrictamente con cubrebocas y los boletos se pueden adquirir en: https://cinemallum.com.mx/.

“Al otro lado del paraíso”, película brasileña

André Ristum dirige Al otro lado del paraíso, película de ficción con guión de Marcelo Müller, José Rezende y Ricardo Tiezzi, basada en el libro homónimo de Luiz Fernando Emediato. En esta cinta de la década de los 60, Nando, un niño de 12 años narra las aventuras de su padre, un idealista que llega a Brasilia desde el interior del estado de Minas Gerais. El deseo de ascender en la escala social y participar en la construcción de una nueva capital para su país, lleva a toda la familia a transformar su vida. Al otro lado del paraíso se adentra en una época de inestabilidad política y transformación social para contar la historia de un chico que irá encontrando nuevas pasiones. Actúan Davi Galdeano (Nando), Eduardo Moscovis (Antonio Trindade), Simone Iliescu (Nancy Emediato), Jonas Bloch (Simeão), Flavio Bauraqui (Jorjão), Stephanie de Jongh (Marina), Murilo Grossi (padre Alberto) yCamila Márdila (Sueli). El largometraje se proyecta en la Cineteca Nacional, ubicada en avenida México Coyoacán 389. Colonia Xoco. Sala 2. Sábado y domingo a las 18 horas. Indispensable llevar cubrebocas. Para mayores informes de horarios y lugares consulte www.cinetecanacional.net

Marta Zamora leerá fragmentos de “Conjuros”, de Felipe Garrido

Una selección de los mejores cuentos breves que integran el libro Conjuros, de Felipe Garrido, se escuchará en la voz de la primera actriz Marta Zamora, invitada al ciclo de lectura en voz alta ¡Leo… luego existo!, este domingo 27 de septiembre a las 17 horas, a través de la página de Facebook y YouTube de Extensión Cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Felipe Garrido (Guadalajara, Jalisco, 1942) es autor de obras como Tajín y los siete truenos (1982) ; La patria en verso, (2012); El Quijote para jóvenes (2013); El coyote tonto, (2013), y El buen lector se hace, no nace, (2014). ¡Leo… luego existo! está dirigido a público mayor de 16 años, personas adultas y adultas mayores. Y con esta lectura culminan nuestras recomendaciones de fin de semana. ¡Nos leemos la próxima!