Lavolpe no decide aún al sustituto de Borgetti en el partido contra Angola

Göttingen, 14 de junio (apro) - A dos días de que México dispute su segundo partido en la Copa del Mundo contra Angola, el técnico Ricardo Lavolpe aún no decide quién será el sustituto del lesionado Jared Borgetti El caso Borgetti "va por buen camino", según el jefe de los servicios médicos de la selección, José Luis Serrano, quien ve poco probable la reaparición de Borgetti en el juego contra Portugal Añadió que Borgetti "va evolucionando poco a poco de su lesión Ahora, por ejemplo, ya no tiene molestias para caminar" El futuro del delantero se conocerá la próxima semana, cuando sea sometido a otro ultrasonido Lavolpe, quien retomó hoy su silencio con la prensa ?el domingo pasado hizo declaraciones obligado por el reglamento de la FIFA--, todavía no ha decidido su oncena titular para el juego frente Angola Sin embargo, la novedad en la concentración del equipo fue la presencia del cantante Alejandro Fernández, quien desde el pasado domingo acompaña a la selección nacional, luego de la victoria 3-1 ante Irán A Fernández, quien viaja en el mismo autobús con los seleccionados, también se le permite estar en los ensayos privados del equipo nacional Esta mañana, el cantante ya estaba en la cancha cuando los reporteros lograron ingresar al Janhstadion, 20 minutos antes de que terminara el entrenamiento realizado a puertas cerradas, antes del viaje de mañana a Hannover, donde será el partido contra Angola También acompañan a los seleccionados la familia de Lavolpe y los integrantes de la banda "El Recodo" que, como Fernández, acompañarán al equipo mexicano hasta donde dure su aventura mundialista