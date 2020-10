"Jugamos bien": Lavolpe

Hannover, 16 de junio (apro) - "México jugó muy bien Hubo un solo equipo dentro del campo, y no sé que les podría decir a mis jugadores para que mejoraran", aseguró el técnico de la selección nacional, Ricardo Lavolpe, luego del empate ante Angola Cabalero irremediable, el técnico encontró como única explicación a lo sucedido esta noche a la suerte "A veces entra el balón, otras no; es un asunto de suerte" resumió Insistió que México jugó como debía; que si tocó mucho el balón para llegar al área enemiga era porque había que superar a nueve hombres de Angola, y que abrir a un equipo que se planta como el africano "no es fácil Es aquí donde entra el factor suerte y una bola entra o no? Cuando no hay una gambeta, cuando no se produce el pase que duele, no se puede más En todos los partidos difíciles, el factor suerte es clave" Explicó que la selección jugó con un planteamiento similar al del partido contra Irán, y negó que se le hubiera tenido miedo a la derrota "porque cuando alguien tiene miedo sale a defenderse, y nosotros acabamos el partido atacando, con Ramón Morales, Jesús Arellano, `Kikin` Fonseca y Omar Bravo, Quiero saber que selección juega con cuatro atacantes Hoy Argentina goleó a Serbia y lo hizo sólo con dos delanteros y un táctico" Finalmente, Lavolpe dijo no estar preocupado por el rendimiento de su equipo "Lo estaría si Angola hubiera tenido llegada, si nuestro portero hubiera sido la figura del encuentro", afirmó Por su lado, Oswaldo Sánchez aceptó que en la selección mexicana nadie quedó contento con el resultado, porque si hubo un equipo que mandó en la cancha, señaló, fue el de México, aunque se dijo optimista de que se obtenga la calificación ante Portugal el próximo miércoles --¿Cuál es la sensación que quedó en el vestuario? ?se le preguntó --Todos estamos tristes porque no cayó el gol, pero tranquilos porque hicimos el esfuerzo Hubo cosas buenas, como el funcionamiento defensivo, haber tenido la pelota durante casi todo el partido En tanto, Antonio Naelson "Sinha" consideró que todos los jugadores trataron de dar su mejor partido, pero que el de hoy no fue así "La pelota no quiso entrar", resumió, aunque aceptó que a la selección "le hizo falta serenidad a la hora de definir --¿Puede ser que el equipo haya jugado sobrado, confiado? --No En un partido de un Mundial nadie juega de esa manera --Qué les dijo Lavolpe? --Casi no habló Simplemente dijo que la pelota no entró; que tuvimos varias oportunidades de gol y que la pelota se negó, y que hay que levantar la cabeza y pensar en el rival que viene Mientras, el defensa Carlos Salcido afirmó que el empate dejó un mal sabor, y dijo, que "aunque el resultado no ayuda de mucho", están confiados en obtener la calificación