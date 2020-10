"Es el gol más importante de mi carrera": Maxi Rodríguez

Herzogenaurach, 26 de junio (apro) - "Sólo uso la pierna izquierda para subir al autobús", dice un sonriente Maxi Rodríguez en la conferencia de prensa ofrecida hoy en la concentración del equipo argentino en su cuartel de esta población, próxima a Nuremberg El sábado pasado, Argentina eliminó a México en la ronda de los octavos de final, gracias a un golazo del mediocampista Rodríguez, quien, a partir de esta temporada, será dirigido por el mexicano Javier Aguirre en el Atlético de Madrid Rodríguez, quien admitió que México resultó un rival "muy complicado", señaló: "Fue algo instantáneo, porque generalmente no pateo de zurda Tenía pensado controlar el balón, pero se me ocurrió darle de zurda Me di cuenta que era gol cuando la pelota ya estaba en la red" Agregó: "En la vida hay que arriesgar Tal vez el balón se puede ir a la tribuna y te pueden silbar, pero hay que probar? Y si uno no lo intenta, nunca vas a errar o meter goles" Un día después del triunfo argentino sobre México, el exastro Diego Armando Maradona, a quien las cámaras del estadio de Leipzig captaron preocupado durante el juego, dijo al respecto: "Le presté mi zurda a Maxi" Al respecto, Maxi dijo: "La verdad, sí parecía la zurda de Maradona? Es el gol más importante de mi carrera Son goles que se dan muy pocas veces, más en mi caso, que habitualmente no remato de zurda Fue el gol de la victoria y estoy muy contento" Rodríguez señaló que ahora sólo piensa en el juego contra Alemania que, dijo, puede resultar más cómodo que México: "México tiene mucha movilidad en el campo Alemania, en cambio, tiene un sistema más clásico, y lo conocemos muy bien Por ahí es más sencillo que contra México, que no sabíamos cómo iba a jugar" Los tres goles de Rodríguez en el Mundial empiezan a darle dividendos Según el diario italiano, el magnate y propietario del Milán, Silvio Berlusconi, ha dado su anuencia para la contratación, en paquete, de Rodríguez y de la actual figura de la selección de España, Fernando Torres, por una suma de 40 millones de euros al Atlético de Madrid