Carta de Erasmo Vázquez

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de los Estados Unidos de Mexicanos

Rosario Piedra Ibarra

Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Julissa Mantilla Falcón

Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Cuitláhuac García Jiménez

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz

Eric Patrocinio Cisneros Burgos

Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz

Presente:

Señor gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, a pesar de sus múltiples y diversos comentarios en sus ruedas de prensa, donde alude a mi persona, sin decir mi nombre, ubicándome como un delincuente o parte de una banda delictiva que controla parte de Sayula de Alemán, he sido prudente y he guardado silencio, pues al final del día son temas políticos, eso pensé.

Pero como cada vez son más sus señalamientos velados en ruedas de prensa, he decidido romper el silencio, pues además constantemente me entero que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, públicamente dice que me encarcelará sin motivo alguno. Esta situación lleva al menos 3 años, en las que lanza amenazas, malas expresiones, calumnias y mentiras sobre mi persona y mis hijos, relacionándome con grupos delictivos, lo que es completamente falso.

Incluso, ordenó fabricar un organigrama delictivo en donde yo aparezco como líder de una organización criminal inexistente, usó mi foto y las de mis hijos, así como las de personajes públicos de la región allegados a mí para armar toda una historieta sobre un supuesto cártel de la delincuencia, todo falso, producto de la retorcida mente de Cisneros Burgos.

A pesar de que sus asesores le advirtieron que eso era falso, que yo no era jefe del Cártel de Sinaloa en el sur de Veracruz, el señor siguió adelante con su invención, desprestigiándome ante distintas autoridades, pidiendo que me detuvieran. Antes me relacionó con los Zetas, con el CJNG y ahora con el Cártel de Sinaloa, todo con chismes, mentiras y mitotes, la materia en la que Cisneros Burgos es especialista.

Siempre que tiene oportunidad de despotricar de mí o de mis hijos, Cisneros Burgos no me baja de delincuente, de narco, de asesino… sugiere que mi riqueza no es bien habida, y se pone muy contento cuando alguien le lleva chismes o comentarios mal intencionados de mí.

Yo y mi familia somos víctimas del constante acoso de este servidor público que tiene muchísimo poder, controla diversos organismos de gobierno, entre ellos la Fiscalía General del Estado, desde donde gira órdenes de aprehensión a quien se le antoja, una vez que cae alguien en sus manos, no lo dejan salir de la cárcel, a base de inventos y chismes absurdos, sacan y sacan órdenes de aprehensión con tal de destrozarlo.

Reitero que nunca en mi vida he cruzado palabra con él, mucho menos he hecho algo para habérmelo ganado de enemigo.

Y me resulta preocupante que él ya esté interviniendo, con todo el poder bajo su puño, para que en la Fiscalía General del Estado se fabriquen mandamientos judiciales para apresarme, hasta se regocija en público de que será recordado como el político que me metió tras las rejas.

Claro, si lo consigue, habrá sido a base de cochinadas, inventos judiciales y testigos falsos, fiel a su estilo, ya que el señor, a pesar de que se las da de académico e intelectual, no tiene límites morales cuando se trata de destrozar a alguien.

Ahora Cisneros está muy contento con el circo político armado por la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena N, pues lo ve como su puerta para consumar su cacería en mi contra.

También es preocupante, señor gobernador, que usted se esté sumando a la inercia de Cisneros Burgos, cuando todo eso es falso, aferrados y alentados en una defensa inexplicable a la señora Lorena N quien sí está probado pudo haber cometido delitos diversos, según la carpeta de investigación FGR/FEMDO/UEIDMS/FE-F/557/2022, en donde la FEMDO acreditó que Lorena N auto secuestró a su hijo menor de edad, en agosto pasado.

La carpeta, producto de investigación sólida en base a intervenciones telefónicas, informes de diversas dependencias y agencias de gobierno, así como embajadas, y rastreo patrimonial y financiero, deja en firme tres conceptos:

Yo y mis hijos no secuestramos al hijo de la alcaldesa Lorena N, ni lo ordenamos. Yo y mis hijos nunca la tuvimos privada de la libertad. La FEMDO se declara incompetente para judicializar esa carpeta, pues en todos los actos de investigación no resulta ni un solo elemento que sugiera que yo o mi familia formamos parte de la delincuencia organizada, y es por ello que esa carpeta fue consignada a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro del Estado de Veracruz, ya que todo se trató de una simulación orquestada por Lorena N y su pareja sentimental, Ramiro Condado Escamilla, quien sí cuenta con antecedentes penales por tráfico de personas y usurpación de funciones.

Quiero contextualizar que apenas se supo que Lorena N me había denunciado en la FGR, junto a mis hijos, el Gobernador y el Secretario de Gobierno declararon a la prensa que iban a respetar la determinación de la FGR, que se iba a proceder conforme a derecho, pues los dos tenían la esperanza de que esa investigación resultaría en órdenes de aprehensión en mi contra y de mis hijos, los empresarios Juan Carlos y Miguel Ángel Vázquez Bonilla.

Y ahora que la carpeta salió en contra de su defendida, Lorena N, de pronto olvidaron eso de respetar lo determinado por la FGR, y están interviniendo para que la Fiscalía General del Estado de Veracruz –donde Eric Cisneros manda- saque órdenes de aprehensión, tomando de nuevo en cuenta las mentiras, chismes y mitotes producto de una mente criminal y mitómana como lo es Lorena N y Ramiro Condado Escamilla, que no han reparado en arrimar testigos falsos, mentiras y pruebas falsas para integrar esas denuncias.

Solo les digo algo y que quede muy claro, no me explico cómo a pesar de que la FGR ya desacreditó a Lorena N como víctima, y más bien, es imputada, ¿por qué en Veracruz le siguen recibiendo denuncias para seguir destruyendo y afectando personas con sus mentiras?

Es clara la intervención del secretario de Gobierno, señores, ordenando abrirle las puertas a Lorena N para que siga metiendo denuncias y más denuncias, y en cambio, las que yo y mis hijos hemos tramitado en contra de Lorena N, no avanzan, eso deja en evidencia el uso faccioso que se está dando a la FGE por órdenes de Cisneros Burgos.

Quiero contextualizar que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos ha construido toda su narrativa en mi contra a base de chismes, mentiras, intrigas y difamaciones que me ha hecho la delincuencia organizada a partir de mi activismo social y por los derechos humanos de los pueblos del sur de Veracruz, afectados por la delincuencia organizada y por narcopolíticas aliados de los grupos delictivos contra quienes desde 2019 he alzado la voz para que dejaran de lastimar inocentes.

Desde entonces, la delincuencia me ataca y me desprestigia por medio de redes sociales y noticias falsas que son pagadas a medios de comunicación sin ética y sin rigor periodístico, en donde han dado voz a mensajes anónimos, cadenitas de WhatsApp, lonas colgadas por la delincuencia y noticias falsas, difamatorias de las cuales Cisneros Burgos ha nutrido todos sus expedientes falsos para acosarme a mí y a mi familia.

Señor Gobernador, ¿se ha preguntado por qué antes de su gobierno nadie me acusaba de delincuente?

Si lo desconocía, acá se lo digo, y es que gran parte de los criminales de alto perfil que fueron detenidos o sacados de circulación en la zona sur del estado, fue gracias a información que yo proporcioné a su gobierno, que llegó con el compromiso de desarticular a los grupos delictivos que azotaban distintos puntos de Veracruz.

Esa información -aclaro—no era mía, sino de mucha gente de los pueblos del sur que estaban siendo diezmados por la delincuencia, de gente buena y trabajadora que eran víctimas de secuestro, de extorsión, de homicidios, de cobro de piso, que confiaron en mí al darse cuenta que no me temblaba la voz para señalar a los delincuentes por sus nombres y para denunciar desde mis redes sociales a los políticos locales que los protegían.

Esas víctimas me facilitaron mucha información que hice llegar al Gobierno de Veracruz para que dieran sus golpes, y los resultados están a la vista, desde hace mucho tiempo la incidencia delictiva ha bajado notoriamente, y usted, Gobernador, ha recibido el reconocimiento del Gobierno de la República.

Y de esto último que le digo, tengo pruebas señor Gobernador, muchas, no solo para escribirle una carta, sino un libro completo de cómo están las entrañas de las operaciones policiacas que ayudaron a domar el violento sur de Veracruz. Reitero, lo único que hice fue ser un puente entre la sociedad y ustedes, el gobierno para que esos criminales fueran capturados.

Señor Gobernador, yo no pedí ser vocero de mi región, soy un simple agricultor de limón persa (con bastas plantaciones en los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco) que ama la paz de los pueblos, y por eso no podía ignorar como inocentes eran extorsionados, asesinados por el cobro de cuota, secuestrados y despojados de su patrimonio por escorias de la sociedad que deseaban riqueza sin esforzarse.

Por eso levanté mi voz, y me declaré enemigo del pago de cuotas, más cuando dos trabajadores de mis ranchos en Playa Vicente fueron asesinados sin ningún motivo en 2020, a manos del temible Pelón de Abasolo del Valle, otro objetivo de alta prioridad que fue sacado de circulación.

Por ello colaboré activamente con su administración para ayudar a sacar a esos criminales de las calles, ello derivó en que esas bandas cobraran represalias en mi contra, comenzando una intensa campaña de desprestigio, de la cual ahora nutre sus acusaciones sin fundamento el señor Cisneros Burgos. Lo reitero y lo sostengo, todo es sin pruebas, es a base de puros chismes y mitotes, lo que le fascina a este señor que siempre se jacta de poseer la verdad absoluta.

Es a raíz de la colaboración con ustedes, que mi nombre y el de mis hijos comienza a circular en redes sociales, y en noticias pagadas, como un peligroso jefe delictivo, ya que los criminales tomaron represalias en mi contra al saber que su imperio de muerte y secuestros se venía abajo gracias a los golpes que daba el gobierno con la información que se les aportaba, y que venía de gente de los pueblos que miraban mi activismo.

Y ahora que el señor Cisneros Burgos ha retomado esas informaciones falsas para fabricar sus organigramas criminales, y encabezar una encarnizada cacería de brujas en mi contra, siento mucha decepción, pues me doy cuenta que mejor hubiera sido no haber colaborado, hubiera sido mejor haber pagado cuota, agachar la cabeza e ignorar los abusos de la delincuencia, de esa forma no tendría en estos momentos tremendo problema con el gobierno y con Cisneros Burgos, quien ahora usa a Lorena N como punta de lanza para arrastrarme a un calabozo, y posteriormente, como hace con todos sus enemigos, enviarme a un penal federal con tal de quebrar mi espíritu.

Desconozco -insisto- el fondo de la molestia o envidia de este señor Cisneros Burgos, sin embargo, le quiero decir, señor Cisneros Burgos, que sin duda es usted más zagas y astuto que yo, pues la poca o mucha riqueza que tengo me llevó 40 años de trabajo en mis huertas de limón; y véase usted, en tan solo cuatro años de gobierno es un hombre próspero y de amplia riqueza que no deja de florecer. No tiene nada que envidiarme.

Yo le pregunto algo al señor Eric Cisneros, ¿a cuántos delincuentes han detenido, ligados o vinculados a mí, y que digan que hayan cometido delitos bajo mis órdenes? La respuesta es: a ninguno.

Le quiero preguntar al señor Cisneros Burgos, bajo su lógica, de dar por buena la información falsa que saca la delincuencia en mi contra: ¿a caso es real la cartulina con amenazas y acusaciones de la delincuencia, que apareció en enero de 2022 allá en Isla, y en la que también me involucraron a mí?

¿A caso son reales esas acusaciones en donde nos involucran falsamente, hasta a miembros de su familia en esa pila de cadáveres?

¿Verdad que no…?

Al Secretario de Gobierno le quiero pedir que me deje por la paz, si tienen pruebas reales en mi contra, de mis supuestos delitos, preséntelas de una buena vez, pero preséntelas; de lo contrario les reitero la solicitud a que deje de ensuciar mi nombre y el de mis hijos, igualmente, cese la persecución y los actos de hostigamiento a personas que comparten amistad conmigo o alguna relación, todo porque a usted le gusta hacer alarde de su poder, el cual ya raya en lo enfermizo y peligroso para la sociedad.

Hago esta denuncia pública, pues temo que en próximos meses termine usted de fabricar algún delito en mi contra, con testigos falsos; o que en mi rancho ingresen policías o ministeriales a sembrar armas y drogas con tal de joderme, porque así usted acostumbra.

Deje de perseguirme, señor Cisneros Burgos, deje de intentar inventarme delitos, mejor enfoque a la Fiscalía con delincuentes de verdad.

A caso ya olvidó que cuando fue capturado Beto Piña en Chacaltianguis, a manos del Ejército y la Guardia Nacional, no contaba con orden de aprehensión y tuvieron que maniobrar para evitar que se fuera libre al salir del hospital, todo esto a pesar de todos sus homicidios y desaparecidos en Playa Vicente y la región, ¿a cuantos políticos de la Cuenca que dieron protección a Beto Piña, y que le siguen dando a su hermano, Jacinto Piña, ha girado usted orden de aprehensión? Jacinto Piña ahí anda en la zona, campante, todos saben dónde está, a quien visita, a quienes amenaza, menos usted, a ese sí no lo molestan.

¿Por qué la estructura criminal y la red política que daba protección a Beto Piña en la Cuenca del Papaloapan –de donde usted es originario-- no han caído?, ¿Cuántos alcaldes y ex alcaldes involucrados han sido capturados en torno a este capo?, ni uno…. ahí está el detalle.

Señor Gobernador, me queda claro que la persecución en mi contra por parte de su administración es el precio que pago por haber colaborado en la pacificación de los pueblos del sur.

Sé, señor Gobernador, que mis palabras no caerán en su ánimo, menos, en los del Secretario de Gobierno que, sin yo merecerlo, me ha vuelto su enemigo.

Y estoy dispuesto, Gobernador, a afrontar las consecuencias de mis dichos, lo que no toleraré es más saña en mi contra, contra mi familia y contra mis amistades, pues ustedes, con su poder, le destruyen la vida a una persona en un abrir y cerrar de ojos sin que los afectados se puedan defender.

Sé en el fondo que las indirectas que lanza el Gobernador en sus ruedas de prensa, solo preparan el camino a la liberación de órdenes de aprehensión a futuro, con testigos falsos y fabricadas, y después va salir a su rueda de prensa a decir: “ya ven, que sí es delincuente, siempre los dije”.

Reiteró no retractarme de haber colaborado con esta administración para que diezmaran a los grupos delictivos en el sur de Veracruz; eso lo sostengo, y le insisto, Gobernador, tengo muchas pruebas para demostrarlo, no solo palabras.

Muchas gracias.

Atentamente:

Erasmo Vázquez González, El Chivo, empresario citricultor.

