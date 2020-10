Samantha Terán suma 13 oros en Centroamericanos

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Samantha Terán Quintanilla, quien se convirtió en la segunda deportista más ganadora de medallas de oro en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con 13 preseas. “Nos vamos muy contentos todos los integrantes del equipo de squash, se obtuvo lo que se quiso, es el reflejo de mucho trabajo atrás. Estoy contenta porque cada centroamericano ha tenido un significado y este es especial por ser en Veracruz, en México, porque está mi familia presente, y porque estoy jugando muy buen nivel de squash. “Ustedes saben que lo que más me motiva es representar a México y ponerlo en alto, aquí se ve reflejado que esa ha sido mi pasión en la vida, el squash y ahí estás las medallas”. La raquetista aseguró que por ahora no sabe si estará en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Colombia, para buscar imponer un nuevo récord de medalla doradas que tiene Cynthia Valdez con 14, pues todavía falta mucho tiempo. “No sabía que era de las deportistas con más medallas, me enteré por un reportaje de la CONADE, y es difícil hablar de los próximos cuatro años para buscar superar la marca. Ahora estoy enfocada en los Panamericanos de Toronto, donde quiero refrendar esa medalla de oro de Guadalajara, y obviamente mi participación en el tour mundial”, manifestó la tricampeona centroamericana. Samantha Terán informó que inmediatamente viajarán a Canadá para jugar en el Campeonato Mundial Femenil por Equipos. “Este ha sido un año bien ajetreado, incluido el Festival Panamericano que era muy importante, y ahorita nos vamos al Mundial por Equipos, en la madrugada viajamos a Toronto, donde van a participar más de 300 jugadoras, nos tocó el grupo de Estados Unidos, Canadá, Malasia, Guatemala, y de ahí me voy al mundial individual en Egipto, así que todavía falta actividad en este año. “El mundial femenil por equipos es histórico por el número de participantes, y la verdad es que Karla Urrutia y Diana García, son nuevas representantes, nos hemos acoplado bastante bien, es la primera vez que viajamos como equipo este año, y pretendemos quedar por lo menos entre las primeras 16”, comentó la deportista quien agregó que el lunes es su primera serie ante Malasia donde enfrentarán a la mejor jugadoras de la historia y amiga suya, Nicole David.