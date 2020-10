YouTube emprende lucha contra el acoso

Los cambios

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- YouTube endureció sus políticas contra el acoso, medio año después de una controversia que marcó un punto de inflexión. La plataforma propiedad de Google anunció el pasado miércoles que ya no permitirá videos que contengan insultos basados en atributos raciones, de género o preferencia sexual. Para llegar a esta medida, tuvo que salir a la luz el caso de Carlos Maza, un productor de videos para el portal Vox, de origen latino y declarado homosexual. Maza denunció haber sido objeto de ataques por parte de un youtuber derechista, Steven Crowder, quien le lanzó todo tipo de insultos por su origen y orientación sexual. Hay videos en los que Crowder imita el acento de Maza y lo llama "gay mexicano". https://twitter.com/gaywonk/status/1136057689585410050?s=20 YouTube asumió el caso y, pese a la evidencia de que los insultos de Crowder atizaron el acoso de sus simpatizantes hacia Maza, consideró que esos dichos no violaban sus políticas. Las críticas no se hicieron esperar y el canal de videos debió reconsiderar. Ahora, según informó al sitio Recode (hermano de Vox), anunció que eliminaría varios de los videos de Crowder y evitaría su monetización. Esto es, no podrá beneficiarse de la publicidad que produzca su tráfico. Pero, lo más importante son los cambios significativos en sus políticas de moderación de contenido.Primero, YouTube "ya no permitirá contenido que insulta maliciosamente a alguien con base en atributos protegidos como raza, expresión de género u orientación sexual". Y esto, establece, "es aplicable a todo el mundo, desde individuos particulares a creadores de YouTube, pasando por empleados públicos". Segundo, la compañía ampliará su definición de amenazas para incluir "amenazas veladas o implícitas". Y tercero, la compañía tomará medidas contra las cuentas que muestran un patrón de acoso, incluso si el contenido de esta cuenta no califica como acoso en una instancia específica. "El acoso daña nuestra comunidad porque hace que la gente se sienta menos dispuesta a compartir sus opiniones y a interactuar. Nos lo han manifestado una y otra vez los creadores, y de manera especial los que se han reunido con nosotros durante la puesta al día de esta política", explicó YouTube en su blog oficial. Para reformular sus políticas, YouTube asegura que consultó a organizaciones que estudian la intimidación en línea y de defensa de los periodistas y de la libertad de expresión, así como organizaciones de todo el espectro político. "Mantenemos nuestro compromiso de ser una plataforma abierta al debate y a un rico intercambio de ideas. Sin embargo, no toleraremos ninguna forma de acoso", sostiene. "Nuestras políticas", define, "no sólo prohibirán las amenazas explícitas sino también las amenazas veladas o implícitas. Esto incluye los contenidos que simulan violencia hacia determinados individuos y el lenguaje que sugiere que podría producirse alguna violencia física. Nadie debe ser objeto de formas de acoso que sugieran el uso de la violencia". https://twitter.com/TeamYouTube/status/1204769012535549955?s=20 Las nuevas políticas también se aplicarán a la sección comentarios, también un escenario continuo de ataques. Una novedad es la habilitación de herramientas para que los creadores de videos puedan moderar las conversaciones. Esto es, tendrían la opción de revisarlo antes de que se publiquen en sus canales. "No hemos dejado de afinar nuestros sistemas para captar los comentarios genuinamente tóxicos, no solo cualquier cosa que sea negativa o crítica, y el feedback de los creadores ha sido positivo", establece. "Continuaremos protegiendo el debate sobre cuestiones de interés público y de expresión artística. También creemos que ese debate se puede desarrollar de una manera que invite a la participación y que nunca haga temer a nadie por su seguridad", concluye la plataforma. https://www.proceso.com.mx/582595/youtuber-de-ultraderecha-entre-los-amigos-eliminados-de-facebook