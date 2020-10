La nueva temporada de Fortnite no llegará a iOS ni macOS

MADRID (Portaltic/EP) - La desarrolladora de videojuegos Epic Games confirmó que la nueva temporada del multijugador Fortnite no estará disponible en iOS ni macOS, en medio de su disputa legal con Apple. Epic Games señaló que "Apple está bloqueando las actualizaciones de Fortnite y las nuevas instalaciones en la Apps Store", por lo que los usuarios de iOS y macOS no recibirán la nueva temporada del título. https://www.proceso.com.mx/643169/declaran-guerra-apple-eliminacion-fortnite-app-store "La actualización recién lanzada del Capítulo 2 - Temporada 4 de Fortnite (v14.00) no se lanzará en iOS y macOS el 27 de agosto", confirmó la compañía a través de su página web. La firma aseguró que los jugadores que ya descargaron el juego desde la App Store, la plataforma de software oficial para dispositivos de Apple, no deberían tener problemas para "seguir jugando al Capítulo 2 - Temporada 3, versión 13.40". Sin embargo, el pase de batalla de la temporada 3 finaliza este jueves y "no será posible seguir avanzando en ninguna plataforma", segúnEpic Games. https://www.proceso.com.mx/644096/apple-eliminara-las-aplicaciones-de-epic-games-para-ios-y-mac-el-28-de-agosto La disputa legal entre Epic Games y Apple comenzó cuando la desarrolladora decidió implantar un sistema de pagos directos propio, externo al de Apple, que recauda un 30 por ciento de comisión y que, según la compañía tecnológica, viola las normas de la App Store. Esto llevó a la retirada de Fortnite de la plataforma. Además, Apple anunció después que pondría fin a "todas las cuentas de desarrollador" de Epic y que le restringirá el uso de "todas las herramientas de desarrollo para iOS y Mac" a partir del 28 de agosto. En respuesta a la decisión de Apple, Epic Games presentó una denuncia en la que exigía que Apple no tomara "acciones adversas" contra Epic, como la eliminación de sus cuentas de desarrollador. La jueza del tribunal de distrito de Estados Unidos Yvonne González Rogers emitió este lunes un fallo por el que impide que Apple elimine las cuentas de desarrollador de Epic o niegue las actualizaciones de Unreal Engine. Asimismo, rechazó que Fortnite volviera a la App Store. https://twitter.com/FortniteGame/status/1298864332462346241?s=20