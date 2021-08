Combinación de vacunas AstraZeneca y Pfizer aumenta inmunidad ante el covid-19: The Lancet

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La combinación de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 elaboradas por AstraZeneca y Pfizer-BioNTech aumenta la inmunidad ante el covid-19 en el esquema de dos dosis con el mismo vector, de acuerdo con un estudio publicado en la revista británica The Lancet.

“Las concentraciones de IgG anti-pico de SARS-CoV-2 de ambos esquemas heterólogos fueron más altas que las de un esquema de vacuna autorizado con eficacia probada contra la enfermedad covid-19 y hospitalización”, según el estudio ‘Safety and immunogenicity of heterologous versus homologous prime-boost shedules with an adenorival vectored and mRNA covid-19 (Com-COV): a single-bind, randomised, non-inferioriy trial’.

Explicó que un esquema de vacunación con base en una vectorizada adenorival y una vacuna de ARNm, como AstraZeneca y Pfizer-BioNTech, respectivamente, en un periodo de cuatro semanas a intervalo, es más “reactogénico” que los programas que solo aplican un solo adenovirus en las dos vacunas.



El estudio fue en adultos de 50 años y más, sin comorbilidades o enfermedades controladas y sin datos preexistentes de haber estado enfermos de covid-19. La edad media de los voluntarios fue de 57 años, con 212 mujeres y 111 hombres que se aplicaron una primera dosis de Pfizer y BioNTech, y el refuerzo, 28 días después, de AstraZeneca.



Esta combinación de vacunas reportó ser más exitoso que la aplicación de un biológico, pues desarrollaron una mayor respuesta inmunitaria.



“Nuestros hallazgos indican que los dos esquemas heterólogos en este ensayo también podrían ser altamente efectivos y el futuro considere, en algunas circunstancias, para programas nacionales de vacunación”, indicó el análisis.

Por lo pronto, se llevan a cabo otros estudios aleatorios sobre la combinación de vacunación covid-19 entre los biológicos Moderna y Novavax.

En días pasados, Argentina informó que combinaría vacunas contra el covid-19. En ese país recibieron la primera dosis de Sputnik V, y ante la escasez del biológico ruso se decidió aplicar inoculantes de AstraZeneca y Moderna para completar los esquemas de inmunización.