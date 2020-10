Develarán la escultura de Leona Vicario en Paseo de la Reforma

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco del 178 aniversario luctuoso de Leona Vicario, este viernes 21 será develada su estatua en Paseo de la Reforma, como parte del controvertido proyecto “Paseo de las Heroínas”. La figura se colocará sobre el camellón que separa los carriles centrales de los laterales, en el sentido hacia Chapultepec, entre el monumento a la Independencia y Río Guadalquivir, y será la primera de una serie de 38 mujeres, entre ellas Josefa Ortiz, Gertrudis Bocanegra, Mariana Rodríguez del Toro, Carmen Serdán, Juana Inés de la Cruz, Margarita Maza, Elvia Carrillo Puerto y Sara Pérez Romero. El acto será encabezado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la de Cultura, Alejandra Frausto; la directora del Instituto de las Mujeres, Nadine Gasman, y Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. El coordinador ejecutivo de dicho organismo, Eduardo Villegas Megías, comentó por correo electrónico a esta agencia que se conformó un presídium sólo con mujeres, y algunos invitados, en su mayoría hombres, “para hacer un paralelismo a la inversa de la inauguración original (del Paseo) durante el porfiriato”. Este 2020 fue declarado Año de Leona Vicario, “Benemérita Madre de la Patria”. En ese contexto, la escritora e investigadora Alejandra Atala señaló en una conferencia ofrecida dentro del Diplomado Historia del Siglo XX Mexicano, organizado por la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que hace una década habría sido impensable que Vicario apareciera en la lista de próceres que se nombran en la tradicional ceremonia de El Grito, desde el balcón central de Palacio Nacional. Incluso se aludía a ella sólo como la esposa de Andrés Quintana Roo. A través de un comunicado del INAH, la autora de la novela histórica ‘Charlas de café con Leona Vicario’, publicada hace 10 años, habló del porqué la deslumbró este personaje: “Una de las cosas que me enseñó Leona Vicario, a través de su biografía y de sus pasos en la Independencia de México, fue a diferenciar la liberación femenina del feminismo. Liberación femenina siempre ha existido y hay mujeres insignes que, como ella, lo demuestran a cabalidad y sobradamente, actuando en consecuencia a sus convicciones, a su educación”. Resumió también que la heroína, nacida el 10 de abril de 1789, año del inicio de la Revolución Francesa, fue hija del español Martín Vicario y de Camila Fernández de San Salvador, descendiente de Ixtlilxóchitl II, gobernante de Texcoco. Su formación fue privilegiada, aprendió francés, inglés, música, pintura y tuvo acceso a lecturas diversas como ‘Las aventuras de Telémaco’, de François Fénelon; los místicos Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz, y escritos de Joaquín Fernández de Lizardi “El pensador mexicano”. Atala destacó que, desde los 17 años, ya huérfana, Vicario prefirió su independencia y optó por no vivir con su padrino don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, sino en una residencia en la calle don Juan Manuel No. 19, actualmente República de Uruguay, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La ponencia completa de la investigadora está disponible en el canal INAH TV de las plataformas YouTube y Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura. La ceremonia de develación de la estatua de Leona Vicario en Paseo de la Reforma se llevará a cabo a partir de las 11 horas.