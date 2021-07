"Un homenaje a las mujeres de mi vida", Vannesa Bauche sobre su papel en "Guerra de Vecinos"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En la víspera del estreno de la serie de comedia Guerra de Vecinos en Netflix este 7 de julio, su protagonista, la actriz y promotora social Vanessa Bauche, relató a Apro sobre el que considera uno de sus grandes proyectos en el marco de sus 33 años de trayectoria.

Bauche, quien de manera reciente ha obtenido reconocimientos como el palmar doble como Mejor actriz por el Catalunya Film Festival en España por el filme “Los tres entierros de Melquiades Estrada· (2005); el “Proyección Internacional” otorgado por el Senado de la República (2007); y el nombramiento de “Embajadora del Cine Mexicano en Roma por Associazione Culturale Nouvi Orizzonti Latini, se encuentra celebrando sus 33 años de trayectoria artística con su papel como “Leonor” en Guerra de Vecinos.

La serie creada por Carolina Rivera y Fernando Sariñana y producida por Moisés Chiver (Club de Cuervos), narra la historia de un enredo entre dos familias totalmente opuestas entre sí, y cuenta con la participación de histriones como Ana Layevska (con quien Bauche comparte el protagónico), Pascacio López, Mark Tacher, Elyfer Torres, Marco León, Loreto Peralta, Armando Saíd Flores, Sara Quintero, Christian Vásquez, Isabela Fox, Ixchel Flores, Mauricio López Rober y Adria Morales, entre otros.

Vía telefónica Bauche comentó a Apro que a su juicio Guerra de Vecinos le llegó como proyecto en medio de la pandemia por covid-19, y que a pesar de todas las complicaciones que se han reflejado en nuestro país, la narrativa del programa busca a través del humor visibilizar aspectos y prejuicios en la sociedad mexicana, muchos de ellos agravados por el confinamiento:

“El año pandémico fue de shock para todos, nadie se salvó, pero en lo personal curiosamente tuve la posibilidad de concretar distintos proyectos, formalicé mis 20 años de labor social al constituir el Centro Nacional de Cultura de Paz A.C., mi compañía productora YoloCan Producciones entre cuyos proyectos figurarán darle continuidad a un programa que inicié en Facebook (#TenemosQueHablar).

“Y así, también llegó a mi vida este proyecto maravilloso de Guerra de Vecinos que me ayudó a reactivar mi labor histriónico, se grabó entre septiembre y diciembre de 2020 en Jalisco, una comedia de contrastes de dos matriarcas que tras una situación se reencuentran en un vecindario de alto poder adquisitivo, es una comedia para visibilizar aspectos y prejuicios en la sociedad, como la discriminación, machismo, racismo, que al llevarlo al extremo en la comedia en el fondo se busca proponer soluciones a los mismos.

--¿Qué tanto tiene que ver este personaje contigo?

--Tiene que ver todo conmigo, es un homenaje a las mujeres de mi vida, con la que a su vez todas se van a identificar, es una mujer trabajadora que busca lo mejor para su familia, una serie con genotipos más realistas, con protagonistas y actores de edades diversas.

--Hiciste comentarios sobre visibilizar aspectos y prejuicios, sin embargo es curioso que en los comentarios de los avances de la serie muchos usuarios comentan que al parecer se refrendan pre-conceptos sobre los “pobres” y los “ricos”.

--La ficción nace de arquetipos y en la comedia se tienen que visibilizar más en los problemas que se tienen que plantear, lo hermoso de la serie es que es un proyecto coral, esta encabezado por dos matriarcas --mi personaje y el de Ana Layevska-- que van encontrando en el reflejo de la otro un auto-conocimiento que les va a ayudar a crecer en lo personal y entender que no todos somos de una forma, pues los valores que nos definen como seres humanos son generalmente los mismos y tienen que ver con el amor, la aceptación, el respeto, el crecimiento y hasta el sentido del humor.

--¿Qué tanto sirve la comedia en este cometido, en especial con los arquetipos?

--El sentido de humor es el apacho para el alma pero también a través del mismo se puede crear un cambio de conciencia, es medicina para el alma, nuestra sociedad lo necesita para erradicar y des-normalizar todas las formas de violencia que vivimos, no solo las de género, mi aportación es desde donde puedo abrazar a la gente y es desde el sentido del humor.

--También mencionó su parte de trabajo social, de su reciente asociación civil, ¿cómo alternarlas con lo histriónico?

--Por supuesto es parte del equilibrio, cuando no se tiene esa responsabilidad social vienen cosa terribles, creo que hay que tener mucha conciencia y la he mantenido a lo largo de mi trayectoria, como creadora artística, el tener la libertad de haber dicho ‘no’ a propuestas --a pesar de ser cabeza de familia-- a esos 10 años de tendencia en la televisión en México-Estados Unidos de criminalización a través de narrativas que decían que los mexicanos somos narcotraficantes y prostitutas, yo dije no, eso me obligo a reinventarme e ir al teatro-cabaret, con espectáculo de seis años en cartelera en donde busqué abordar lo que sí somos y no solo lo negativo.

Y finaliza:

“Mi camino como actriz es una labor de servicio social continuo, de visibilizar desde las películas importantes como las dirigidas por Felipe Cazals, como Digna… hasta el ultimo aliento (2004), que afirmó antes lo que las cortes interamericanas confirmaron después sobre la abogada Digna Ochoa, eso es labor social también”.

La actriz afirmó que a la par de su labor en el Centro Nacional de Cultura de Paz A.C., y los trabajos que ya desarrolla en su compañía productora YoloCan tiene otros papeles en puerta como uno participación en una serie llamada Acapulco, en donde compartirá créditos con actores como Damián Alcazar, Regina Orozco y Eugenio Derbez, entre otros, para Apple Tv.