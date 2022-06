La cruda realidad de Aczino en el tema "La capital del pecado"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La leyenda del freestyle mexicano Aczino lanzó “La capital del pecado”, segundo sencillo del que será su nuevo disco, y tema que refleja la impotencia ante los asaltos, violencia cotidiana que se vive en el país.

Con el rap como vía para reflexionar nuestro actuar social, el rapero Aczino (Mauricio Hernández González) presenta en “La capital del pecado” dos historias en una: por un lado la cuestionada ‘justicia a mano ciudadana’, y por el otro la pérdida de un joven en manos de unos delincuentes, mismas que se acompañan de un video de corte cinematográfico en donde el actor Luis Felipe Tovar es protagonista.

El beat y la producción fue de El Trill, quien ayudó a Aczino en el sonido característico de lo que considera el hip hop de la vieja escuela, según explicó a Agencia Proceso:

“Lo que buscábamos fue tener un coro que llamara la atención, un ritmo y una letra que comunicara la problemática de la delincuencia, una denuncia de lo que vivimos cada día, la violencia a manos de asaltantes que parece algo tan normal, de la impotencia de un usuario cuando es asaltado, y a partir del cual vemos también cómo los mismos ciudadanos hartos de tantas injusticias tratan de hacer algo por su cuenta, a veces salen bien las cosas, y otras desafortunadamente mal.

“Como parte de la canción tuve la oportunidad de entrevistar a usuarios de transportes y me comentaban muchas cosas, pero me llamó la atención que estaban conscientes que es un resultado de la carencia de valores, también que saben que no es culpa de una sola persona como tal y que hay toda una serie de circunstancias detrás.

En cuanto al video con el actor Luis Felipe Tovar explicó que la idea vino de un suceso que lo impactó a partir de un asalto en Los Reyes la Paz, donde mataron a un joven que se enfrentó a los asaltantes:

“Grabamos en un día las tomas en las que estuvimos juntos, fue muy rápido e interesante, era mi sueño que estuviera Luis Felipe conmigo en un video porque lo admiro mucho, y cuando les planté hacer la historia como un tráiler pedí que estuviera él, mi equipo de producción se encargó de contactarlo y mostrarle el proyecto, y al parecer le gustó mucho también, fue algo que me comentó de manera personal”.

Tras el lanzamiento de “El G.O.A.T.” y “La capital del pecado” habrá más sencillos con miras a un disco que se lanzaría en próximos meses, y que Aczino espera se pueda hacer en físico, “hasta en un vinil si se pudiera” dijo, y asevero que será una producción en donde tocará diversos temas, tanto de crítica social, como instrospectivo y de fiesta. Comentó:

“Realmente el disco es de hip hop clásico porque es lo que me gusta, me gusta escuchar, rapear y escribir hip-hop de base, ‘de las viejitas pero bonitas’. Cuando compongo trato de no escuchar a colegas y buscó escuchar otras cosas, o solamente ‘pistas’, y en lo personal disfruto mucho a Manu Chao”.

El artista que suele ser muy activo en redes sociales, y que incluso después de la entrevista le dedicara unas rimas al futbolista Jonathan “El Cabecita” Rodríguez, desdeñándolo debido a su traspaso del equipo América (vía Al-Nassr Riad de Arabia Saudita) al Cruz Azul, explicó que para esta segunda mitad del año también tendrá presentaciones como parte de la Red Bull Batalla (antes Red Bull Batalla de Los Gallos) y la liga Freestyle Master Series (FMS).