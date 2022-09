Plácido Domingo se disculpa por las actuaciones “humillantes” en Verona

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Acaso le ha llegado la hora de decir adiós a la ópera a Plácido Domingo, el tenor que bajó a barítono para alargar su carrera.

Y es que el cantante mexicano-español, de 81 años, acaba de enviar una carta de disculpa al alcalde de Verona y a la superintendente del teatro de la Arena Verona, reconociendo “las humillantes” presentaciones que ofreció, como cantante y director, durante sendas noches de gala dedicadas a él, los pasados 25 y 26 de agosto.

Su misiva enviada al alcalde y también presidente de la Fondazione Arena, Damiano Tommasi, así como a la directora artística Cecilia Gasdia, comienza pidiendo perdón:

No hay excusas. Siento un dolor tan grande como el amor que llevo en mi corazón por la Arena. Soy consciente de que el nivel de mi actuación artística las noches del 25 y 26 de agosto no estuvo a la altura de mis expectativas ni de las vuestras. Para mantenerse en el escenario y más aún en el podio, la concentración es fundamental. Lamentablemente en esos días en Verona reconozco que fui muy criticado"

“He confiado hasta el final en que la energía positiva de una Arena abarrotada y de todos sus trabajadores me daría fuerzas para continuar estas dos veladas, donde traté de dar lo mejor al público… Lo siento por todos los que trabajaron para crear un espectáculo creado especialmente para mí”.

La prensa veronesa y en particular, el diario italiano Corriere della Sera calificaron las veladas con obras de Verdi como “un fiasco”. Al cantar “Macbeth” el tenor olvidó parlamentos y no terminó, por lo cual fue sustituido por Roman Burdenko. La noche siguiente le fue peor, tras dirigir “Turandot”, de Puccini, pues los integrantes de la orquesta se negaron a levantarse de sus asientos para recibir los aplausos. Sigue la carta:

“Agradezco a todos los profesores de la orquesta, en especial a los que no aguantaron el aplauso final de ‘Turandot’: Aman su trabajo y aman la Arena y creo que eso es lo que quisieron mostrar con su gesto. Un gesto que, no lo escondo, me dolió mucho; pero como músico siento que fue un acto de respeto al estandarte artístico que representa la Arena. Con su profesionalismo me habéis apoyado en una velada en la que estuve realmente en aprietos, todos enfilándonos hacia la meta de una actuación musical digna de la fama de su maravillosa Arena".

Apenas al término de las dos funciones, los trabajadores sindicalizados del Sindicato Lavoratori della Communicazione (SLC) firmaron una misiva de protesta, donde se quejaron por el resultado de esas presentaciones. Empero, lo consideraron algo “predecible”, ya una vez efectuados los previos ensayos vergonzosos cuando “los miembros del coro así como los integrantes de la orquesta solicitaron cancelar las funciones, junto con los trabajadores de la escena, quienes comprendieron de inmediato que Domingo no estaba a la altura de su profesionalismo”.

Además, SLC pidió a los directivos de la Arena Verona reconsiderar seriamente la participación de Plácido Domingo en la temporada del año 2023.

Entrevistada por “Il Giornale”, la “voz lírica de excelencia internacional” Katia Ricciarelli (Rovigo, Véneto, 1946?) manifestó:

“El director de orquesta Plácido Domingo ha demostrado una evidente amnesia y falta de seguridad durante la noche de ‘Domingo in Verdi Opera Night’, mientras que en la velada de ‘Turandot’, con la clara protesta masiva de los músicos al final del espectáculo, los cuales se negaron a levantarse para recibir los aplausos al director por parte del público, ha sido la cumbre de una velada definida por el sindicato como pésima y humillante.

“Todos los cantantes debiéramos abandonar el canto a una cierta edad –dijo con palabras directas Katia Ricciarelli al mencionar la cuestión fisiológica--: Las cuerdas vocales son músculos que con la edad no funcionan como alguna vez lo hicieron. Por eso yo ya no hago más óperas, no me quiero arriesgar.”

La también actriz Ricciarelli señaló que Plácido Domingo debe dar un paso firme y dedicarse a otra cosa. Tal vez el piano o las películas, con programas de teatro y para la televisión, podrían ser buenas opciones para el director de orquesta, finalizó. https://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/placido-domingo-flop-verona-ricciarelli-meglio-smettere-2063157.html

No obstante, la misma carta de Domingo termina en tono diverso:

"El año que viene será el centenario del festival de la Arena de Verona. Mi único deseo es dar vida a un espectáculo que sea un homenaje a todos vosotros y a vuestra extraordinaria historia".