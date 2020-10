Protestan maestros por visita de Osorio Chong a Oaxaca… lo declaran persona non grata

OAXACA, Oax. (apro).- Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron una protesta por la visita del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) Miguel Ángel Osorio Chong, a quien declararon persona non grata y le advirtieron que en Oaxaca no pasará el Mando Único. La rechifla fue encabezada por el dirigente magisterial Rubén Núñez Ginez, quien cuestionó la “amañada” presencia de Osorio Chong y externó su repudio ante la cerrazón de los gobiernos federal y estatal. El titular de la Segob acudió a esta capital para presidir la reunión de seguridad con gobernadores de la zona sureste, y estuvo acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y Marina, Francisco Vidal Soberón Sanz, así como por la procuradora general de la República, Arely Gómez González. Los gobernadores asistentes al encuentro –que se realizó a puerta cerrada– son: Gabino Cué Monteagudo; Alejandro Moreno Cárdenas, de Campeche; Manuel Velasco Coello, de Chiapas; Arturo Núñez Jiménez, de Tabasco; Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, y Rolando Zapata Bello, de Yucatán. De acuerdo con Núñez Ginez, los funcionarios de Enrique Peña Nieto tienen que sesionar casi clandestinamente o a través de artimañas, porque su desprestigio no les permite anunciar públicamente su presencia y dar la cara al pueblo. Señaló que la escasa presencia de los maestros en la protesta fue “representativa” porque citaron de manera urgente para repudiar la presencia no grata del secretario de Gobernación, además de que –dijo– se ocultó hasta la última hora que los funcionarios sesionarían en esta capital. Sin embargo, “desde la ciudad de la resistencia les decimos que seguiremos luchando a nivel nacional”, subrayó. Los inconformes exigieron al gobernador Gabino Cué una mesa de trabajo, porque “hoy en Oaxaca realizamos un foro de evaluación para decir que la propuesta pedagógica es vigente y se sigue construyendo el PTEO (Plan Estatal para la Transformación Educativa)”. En un comunicado, el gobierno del estado dio a conocer que durante la reunión de este martes, Osorio Chong destacó el trabajo coordinado de los gobiernos federal y estatales para fortalecer la seguridad en el sureste mexicano. Y agregó que la consolidación de instituciones más fuertes ha sido un factor fundamental para generar confianza en la población, lo que se ve reflejado en mayor bienestar y tranquilidad de los ciudadanos de la región. Por su parte, Osorio Chong exhortó a los mandatarios estatales a redoblar esfuerzos para combatir los índices delictivos, y les reiteró el respaldo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en las estrategias implementadas para disminuir la inseguridad de la zona, según el comunicado. Afuera del Jardín Etnobotánico del exconvento de Santo Domingo, donde se realizó el encuentro, alrededor de cien policías estatales colocaron vallas metálicas e impidieron el paso de un reducido grupo de maestros que intentaba ingresar al recinto. Los mentores realizaron un mitin a una cuadra del lugar del evento, y denunciaron que “policías vestidos de civil y disfrazados de reporteros ingresaron a la conferencia a la que convocó la dirigencia magisterial en el edificio histórico de la Sección 22, pero no les tenemos miedo y aquí estamos dando la cara, y aunque mandaron a encarcelar a algunos compas, les decimos que no estamos derrotados”. Uno de los oradores destacó que por más órdenes de aprehensión que libren las autoridades, “no vamos a claudicar en rechazar su reforma educativa, y eso del Mando Único aquí en Oaxaca no va a pasar”. Los inconformes hicieron saber al gabinete de seguridad que en Oaxaca hay 417 municipios que se rigen por el sistema normativo interno o de usos y costumbres donde no se necesita la Policía Estatal o Federal, porque existen los topiles (policías comunitarios que dan su servicio sin recibir ninguna remuneración). Y cuestionaron el Mando Único “porque de entrada está infiltrado por el crimen organizado y protegido desde las esferas gubernamentales”. Luego de dos horas de haber iniciado la protesta, los maestros se retiraron en marcha hasta su sede en el centro de esta ciudad, sin que se registraran enfrentamientos.