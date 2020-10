Acusan de homicidio calificado a presuntos asesinos de alcaldesa

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La justicia local dio inicio a la audiencia de control de detención de los dos sujetos que presuntamente participaron en el asesinato de la presidenta municipal de Temixco Gisela Mota Ocampo, el pasado sábado 2. El juez de la causa, adscrito a la Sala de Juicios Orales del estado, deberá determinar en el curso de las próximas horas si la detención de Jordan y Nora, de 18 y 32 años, respectivamente, fue legal y se ajustó a derecho. En caso de que ello sea afirmativo se decretará formal imputación en su contra y ambos serían trasladados a un Centro de Readaptación Social del estado. En caso contrario quedarían en libertad. La pareja enfrenta acusaciones por el delito de homicidio calificado en agravio de la alcaldesa Gisela Mota, y permanecerán en prisión preventiva como medida cautelar. El próximo viernes 8 se programó su juicio de vinculación a proceso penal. La Fiscalía General del Estado sostuvo que esas dos personas y un menor de 17 años, de nombre Alexis, irrumpieron en el domicilio de la alcaldesa, ubicado en calle Lázaro Cárdenas número 3 de la colonia Pueblo Viejo, y uno de ellos accionó su arma contra Mota, luego de lo cual huyeron del lugar. Jordán, Nora y Alexis fueron detenidos en la calle Veracruz de la colonia Eterna Primavera, en el municipio de Temixco. El juez del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes Armando Prieto Limón dejó abierta la posibilidad de que el menor obtenga una pena de nueve años de cárcel, pero antes revisará nuevas pruebas de la defensa legal del acusado.Juana Ocampo, madre de la alcaldesa asesinada, participó esta mañana en un homenaje a Mota realizado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, en el que participaron diputados federales de esa fuerza política. Ahí, la madre de la víctima demandó justicia para su hija y “por todas y todos los que han muerto injustamente”. Advirtió que la situación de inseguridad en Morelos no es buena y que miles de ciudadanos padecen la falta de programas para combatir el crimen, además de que la situación social –subrayó– no garantiza empleos y bienestar suficiente para todos. “El legado político y social de mi hija no puede quedar roto. Su sangre no puede haber sido regada en vano, es necesario hacer algo para resolver el problema de violencia que vive el país”, apuntó. Frente a los padres de la alcaldesa, el presidente nacional del PRD Agustín Basave Benítez afirmó que Gisela Mota simboliza mucho para ese partido, porque siempre fue una joven destacada, aguerrida, firme en sus convicciones y comprometida con la gente. “Hoy se ha convertido en un ícono del PRD, porque no solamente asumió su cargo, sino que además anunció con toda claridad, antes y durante su toma de posesión, la determinación que tenía de luchar contra el crimen organizado”, aseguró. Basave sostuvo que la alcaldesa del PRD –asesinada un día después de asumir el cargo– nunca solicitó seguridad y se enfrentó sola a diversas situaciones “con sus principios y convicciones”. Por su parte, Anastasio Solís Lezo, excoordinador de campaña de Gisela Mota, recordó que ella prácticamente nació en la izquierda, trabajó cada día para la gente y para este partido, y “no se conocen móviles que hayan sido factor para quitarle la vida a la alcaldesa morelense”. No obstante, destacó que durante la campaña Mota Ocampo planteó en diversas ocasiones que haría el bien a la comunidad, y eso tal vez “pudo haber incomodado” a sus victimarios. También dijo que la alcaldesa de Temixco había decidido sumarse al Mando Único mediante un esquema combinado con la policía de proximidad. Y adelantó que el próximo jueves 7, a las 4 de la tarde, se realizará a una marcha en memoria de Gisela Mota y por la paz de Temixco, que partirá de la iglesia de Acatlipa rumbo a la presidencia municipal. “Será una marcha pacífica”, apuntó.