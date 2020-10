Pide ONU investigar con perspectiva de género el crimen de alcaldesa de Temixco

MÉXICO, D.F. (apro).- Al condenar el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Raquel Mota Ocampo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió una investigación con perspectiva de género y expresó preocupación por el efecto que pueda tener este hecho en la participación política de las mujeres. En un comunicado, la Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) afirmaron que el crimen de Mota no sólo es grave, sino que también perturba el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres reconocidos y garantizados tanto por la Constitución Mexicana como por los tratados internacionales. “ONU Mujeres y ONU-DH hacen un llamado a las instituciones competentes para que se actúe con la debida diligencia y se realicen todas las acciones necesarias para investigar, con perspectiva de género, este asesinato y capturar, juzgar y sancionar a sus autores intelectuales y materiales”, dijeron. “El empleo de la violencia con el objeto de impedir el desempeño de la función pública es un grave riesgo para la vida democrática del país”. Asimismo, llamaron a las autoridades a “continuar reforzando las políticas y la institucionalidad existentes en materia de protección y seguridad de las personas que aspiran o ejercen puestos de elección popular, en particular de las mujeres en el espacio municipal por su particular situación de vulnerabilidad”, y convocaron a avanzar en la democracia paritaria como una meta para transformar las relaciones de género y lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todas las esferas del desarrollo. “México ha logrado, con la paridad como norma constitucional, enormes avances hacia el objetivo de lograr la plena participación de las mujeres en pie de igualdad con los hombres en la vida política en los Congresos. Sin embargo, la participación en el nivel municipal, y en particular en las presidencias municipales, es aún insuficiente”. Las oficinas de la ONU en México reiteraron su compromiso para cooperar con todas las instituciones y autoridades mexicanas en aras de preservar los avances logrados y seguir promoviendo el derecho de las mujeres a la plena participación en todos los asuntos públicos en cualquier nivel.