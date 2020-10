El FMI recomienda posponer Dos Bocas porque no es rentable

Sistema tributario a revisión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al gobierno mexicano posponer los planes de construcción de la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, ya que por el momento no es rentable llevarla a cabo y se requiere enfocar el gasto. Al dar a conocer la Declaración final del personal técnico del FMI sobre la misión del Artículo IV de 2020, el organismo internacional señaló: “Dadas sus pérdidas cada vez mayores, es aconsejable enfocar la producción solo en campos rentables, vender activos no esenciales, frenar los planes para aumentar la producción de refinación con pérdidas y posponer nuevos planes de refinería hasta que sea rentable hacerlo”. Recomendó que la asociación con empresas privadas proporcionaría el capital y los conocimientos técnicos necesarios, además de cambios en la estrategia comercial y reformas de gobierno, adquisiciones y supervisión, así como considerar el apoyo fiscal que alivie las altas necesidades de financiamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex). https://www.proceso.com.mx/649318/denuncian-inundaciones-en-dos-bocas-nahle-dice-que-son-encharcamientos De hecho, el FMI sugirió una nueva priorización del gasto público que promueva un crecimiento inclusivo a mediano plazo mediante una inversión pública de alta calidad y una protección social más sólida: “Aparte del imperativo a corto plazo de ampliar las redes de seguridad social de forma temporal y selectiva, se necesitan reformas a medio plazo para fortalecer de forma duradera la protección social. “Estos incluyen la introducción de un sistema de beneficios por desempleo a nivel nacional y el fortalecimiento de las redes de seguridad social al reducir las superposiciones, duplicaciones y fugas, así como aumentar la cobertura de manera rentable”, dijo. En cuanto a inversión pública el FMI advirtió que aproximadamente fue de 1.5% del PIB en 2019, al tiempo que el gasto de capital fuera de Pemex es muy bajo. “México necesita una mayor inversión pública física y humana para mejorar la productividad, mejorar la inclusión y cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible en salud”, señaló. La refinería de Dos Bocas es uno de los proyectos prioritarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. https://www.proceso.com.mx/650244/los-desatinos-en-dos-bocas-obra-de-la-senerEn la evaluación, el organismo aseguró que una reforma tributaria bien diseñada podría aumentar los ingresos entre un 3% y un 4% del PIB, reduciendo así también la brecha en la recaudación de impuestos en relación con sus pares. Explicó que los ingresos del impuesto sobre la renta de las personas físicas están rezagados en comparación internacional debido a la alta informalidad y la desigualdad. “Si bien el aumento de las tasas puede agregar algunos ingresos limitados, se necesita una ampliación de la base, y se puede lograr racionalizando los gastos tributarios ineficientes y regresivos y reduciendo el umbral para el tramo superior del impuesto sobre la renta”, abundó el reporte. Por otro lado, aseguró que el aumento de los impuestos subnacionales a la propiedad y el registro de vehículos sería eficiente y progresivo. Mientras que para evitar la fragmentación de la administración del impuesto a la propiedad, se podría crear una agencia a nivel federal para actualizar el catastro y coordinar las políticas a nivel subnacional. En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el FMI dijo que aparte de algunos productos alimenticios clave, se podrían eliminar los productos nacionales de tipo cero y reducir las exenciones. “Se podría considerar mejorar la estructura organizativa de la agencia tributaria, avanzar hacia un proceso de auditoría de alta cobertura para las declaraciones de IVA, aumentar aún más el uso de medios electrónicos y fortalecer las sanciones contra el fraude fiscal. No renovar el régimen fiscal en frontera, una disposición temporal para 2019-2020, limitaría las distorsiones de la base imponible y aumentaría la recaudación”, alertó. Mientras que en los impuestos de gasolina, el organismo internacional de plano consideró que la política actual de garantizar un crecimiento acumulativo de los precios minoristas por debajo de la inflación ayuda de manera desproporcionada a los más pudientes y debe reconsiderarse. Una declaración final describe las conclusiones preliminares del personal del FMI al final de una visita oficial del personal, en la mayoría de los casos a un país miembro. Las misiones se llevan a cabo como parte de consultas periódicas (generalmente anuales) en virtud del artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, en el contexto de una solicitud para utilizar préstamos del FMI. https://www.proceso.com.mx/650490/la-onerosa-resurreccion-de-ica