Grupo Prisa rechaza acusaciones de Alemán y niega pretender el control de Radiópolis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El español Grupo Prisa negó que pretenda tener el control operativo de Radiópolis como acusa su socio Corporativo Coral de la familia Alemán y aseguró que su participación accionaria no viola la Ley de Inversión Extranjera. En conferencia virtual, el abogado Jesús Guerra, vocero de Grupo Prisa y representante legal, dijo que el consorcio de medios español nunca ha tenido injerencia editorial en Radiópolis y que todas las decisiones, desde 2001 cuando comenzó su participación en la radiodifusora, han sido tomadas por el equipo directivo. “Prisa nunca ha tenido el control operativo de Radiópolis, no lo ha tenido y nunca lo tendrá”, señaló Guerra. “Es totalmente falso, eso corresponde a Radiópolis y a sus directivos”, añadió. https://www.proceso.com.mx/649239/aleman-acusa-a-prisa-de-violar-la-ley-de-inversion-extranjera-con-radiopolis De acuerdo al representante legal, lo que posee Prisa es el 50 por ciento de las acciones, y al amparo de sus acciones “tiene ciertos derechos como accionista”. Sin embargo, ahora que grupo Coral acusó que Prisa viola la Ley de Inversión Extranjera al poseer el 50 por ciento de las acciones cuando la ley permite un 49 por ciento en radiodifusión, el abogado explicó que la inversión de sus representados en México se hizo bajo el consentimiento de las autoridades, quienes permitieron que tuviera el 50 por ciento bajo una figura de “inversión neutra” que limitó sus derechos corporativos. Guerra dijo que el conflicto con Coral inició cuando el corporativo de Miguel Alemán Magnani realizó una serie de acciones “ilegales” sin previo acuerdo con Prisa y como ejemplo dijo que el 2 de julio Alemán enajenó parte de sus acciones a una nueva sociedad de inversionistas de la que forma parte el exbanquero del salinismo Carlos Cabal Peniche. https://www.proceso.com.mx/648429/prisa-demandara-a-grupo-coral-y-defendera-su-parte-de-radiopolis “Esto es una violación al contrato de accionistas. El accionista en Radiópolis es Coral”, dijo sobre la presunta venta de las acciones a otros empresarios. Otra de las acciones que Prisa acusa de ilegal es el nombramiento de Cabal Peniche como vicepresidente de Radiópolis, además de las modificaciones al Consejo de Administración y los acuerdos que se tomaron en una asamblea de accionistas a la que no fue convocado Grupo Prisa. “No están en disputa los contenidos, lo que nos extrañó es que se quisiera nombrar como vicepresidente al señor Cabal, ese cargo no existía, ese cargo nunca fue negociado. Lo que Prisa quiere es que se mantenga con absoluta independencia Radiópolis”, añadió Guerra. Por último, el defensor del consorcio Prisa explicó que el contrato de accionistas vigente no es el mismo que se había firmado con Televisa y reveló que es un contrato que se negoció durante nueve meses con Coral, por ello se dijo extrañado de que ahora se pretenda desconocer. “Se negoció exhaustivamente con Coral y se plasmaron todas las inquietudes del señor Miguel Alemán. El contrato de accionistas se suscribió en julio de 2019 de la mano que se suscribió la compraventa de acciones”, dijo Guerra. https://www.proceso.com.mx/645320/miguel-aleman-dirimira-conflicto-por-radiopolis-en-un-panel-arbitral