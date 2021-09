Se ha recuperado 80% de los empleos que se perdieron por la pandemia: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se ha recuperado el 80% de los empleos que se perdieron por la pandemia de covid-19.

Destacó que su gobierno no ha adquirido deuda, tampoco se ha presentado devaluación y el crecimiento económico proyectado para este año será de 6%.

Lo anterior forma parte del tema económico por su Tercer Informe de Gobierno.

A través de un video, el mandatario –con traje negro y corbata clara-- envió un mensaje a la ciudadanía desde un pasillo de Palacio Nacional: “Dijimos que íbamos a salir pronto de la crisis económica originada por la pandemia: cumplimos”.

Agregó: “Ya se recuperaron el 80 por ciento de los empleos perdidos, no nos endeudamos; no ha habido devaluación, como no sucedía en 50 años”.

Y remató: “Las reservas del Banco de México crecieron en 20 mil millones de dólares y el crecimiento económico este año va a ser de seis por ciento. Hechos, no palabras”.