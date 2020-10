Yunes Linares reconoce violencia electoral en 10 municipios de Veracruz

VERACRUZ, Ver. (proceso.com.mx).- El Ejército Mexicano y la Fuerza Civil "focalizaron" la vigilancia ante la víspera de la jornada electoral en Coxquihui, Coyutla, Chicontepec, Benito Júarez, Ixhuatlán de Madero, Catemaco, San Andrés Tuxtla, Cuitlahuác, Yanga Tezonapa, la región de Cosoeacaque y la sierra de Soteapan por brotes de violencia e incidencia electoral que se ha presentado. En rueda de prensa, el gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares reconoció que en Catemaco hubo una riña afuera de la casa del alcalde, Jorge Santos Azamar, en donde hubo una persona muerta y varios heridos. El gobernador señaló que pese a los incidentes que se han recrudecido desde el miércoles pasado en Veracruz, hay las condiciones de seguridad para que la gente salga a votar. "Las veracruzanas y veracruzanos podrán expresar su voluntad en las urnas con la más absoluta libertad", dijo Yunes. En algunos municipios se han reportado "levantones" o agresiones hacia familiares de candidatos, hechos que circulan en redes sociales, sin embargo, no se ha presentado la respectiva denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE). El gobernador de Veracruz afirmó que la situación en el Estado es de absoluta tranquilidad y reiteró que existen las condiciones para que la gente salga a ejercer su voto con plena libertad el día de mañana. "A 18 horas de que se inicie el proceso electoral para elegir 212 ayuntamientos, la situación en materia electoral es estable, y se espera que el domingo 4 de junio permanezca de la misma manera". Yunes dijo que en cuatro municipios se presentaron problemas que pueden tener vinculación con violaciones a la ley electoral, en particular al periodo de veda, y que en seis municipios ha habido hechos de violencia presumiblemente vinculados a este proceso; en ambos casos las autoridades respectivas ya intervinieron. Yunes atajó que a estas alturas una entrega de despensas, láminas o bultos de cemento no inciden en el ánimo del voto, pero exaltan los ánimos de los liderazgos partidistas. "El Ejército Mexicano apoyará del día de hoy con tareas de patrullaje en cinco regiones: la zona de Chicontepec, Benito Juárez e Ixhuatlán de Madero; Coxquihui y Coyutla; Yanga, Cuitláhuac, Omealca y Tezonapa; San Andrés Tuxtla y Catemaco; al igual que Cosoleacaque y la Sierra de Soteapan", insistió Yunes. A su juicio, esta es la primera elección en la historia de Veracruz en la cual el gobierno del Estado no interviene. “Las veracruzanas y veracruzanos podrán expresar su voluntad en las urnas con la más absoluta libertad; esto forma parte del cambio que promovimos y mañana celebraremos esta nueva etapa democrática de Veracruz”. En redes sociales, periodistas afines al gobierno de Duarte circularon una supuesta carta en donde exempleados del gobierno estatal hacían un llamado a no votar por "PAN o PRD" en venganza por haber sido despedidos del aparato estatal.