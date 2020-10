Entre balazos, narcomantas y manifestaciones, veracruzanos salen a votar (Video)

XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).-Al menos en una decena de municipios en Veracruz se presentaron diversos incidentes durante la madrugada previa a la elección, en la que serán renovadas 212 presidencias municipales en la entidad. La madrugada de este domingo, sujetos desconocidos abrieron fuego contra la vivienda y camioneta de la candidata del PRI-PVEM a la presidencia municipal de San Rafael, Lorena Piñón Rivera. En su red social de Facebook, Piñón Rivera señaló que era un claro acto de intimidación, por lo cual acudiría a poner la denuncia correspondiente y a sufragar su voto: “No me van a hacer dar marcha atrás, quiero que se termine con la inseguridad de San Rafael”, dijo. En Villa Azueta, al sur de la entidad, apareció una manta supuestamente rubricada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) haciendo un exhorto a los partidos políticos pues no querían "desorden en las elecciones" por lo que conminaban a no repartir despensas, ni láminas, ni bultos de cemento, durante la madrugada previa a la elección. "No queremos riñas en las casillas, creo que el pueblo ya decidió por quién votar", recriminaba la lona pegada en una barda de ladrillo muy cerca de una casilla electoral. En Alamo, Temapache al norte de la entidad, el candidato del PRI, Balfren González se quejó vía redes sociales de que su hijo fue detenido y golpeado de forma ilegal por policías de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP). En Xalapa, militantes priistas tomaron la casa de campaña del candidato a la presidencia municipal del PRI, Alejandro Montano Guzmán, reclamando la falta de pago por haber recogido en días previos credenciales de elector. Los furiosos líderes seccionales priistas tomaron el inmueble desde la noche del sábado y hoy domingo, y procedieron a cerrar la calle de Xalapeños Ilustres. “Somos más de mil 400 personas a quienes nos contrataron como representantes generales, nos prometieron un pago de mil 500 pesos a cada uno, tenían que habernos pagado desde el viernes y hoy nadie se hace responsable de nuestro pago, aquí andamos desde ayer, muchos sin comer, necesitamos ese dinero”, fustigaron los inconformes. Los inconformes lanzaron huevos y grafitearon una de las casas de enlace de Montano Guzmán, además echaban consignas en contra del político para el cual trabajaron sin pago durante toda la campaña. “Montano estás en la lona, serás el próximo en trabajar en Pacho Viejo”, fustigaron. [video width="848" height="480" mp4="https://cdn.proceso.com.mx/media/2017/06/WhatsApp-Video-2017-06-04-at-12.49.02-1.mp4"][/video] En San Andrés Tuxtla, de forma sorpresiva fue desarmada la Policía Municipal, lo que ocasionó desconcierto entre la población. Ayer el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que ya hay vigilancia militar y policiaca "focalizada" en doce municipios de Veracruz. En otros municipios se han reportado incidentes menores como recolección de credenciales de elector, compra de votos. Aunque los ciudadanos podrían haber emitido su voto desde las ocho de la mañana, fue hasta pasadas las 10:30, cuando ya se encontraban instaladas el 80 por ciento de las 10 mil casillas en la entidad. Al momento de emitir su voto en Boca del Río, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares expresó que además del atentado a una candidata en San Rafael, hubo detención de policías en Santiago Tuxtla y Castillo de Teayo por promocionar el voto hacia candidatos. "Hemos tenido realmente dos eventos, uno en San Rafael que impactaron un automóvil ubicado en las afueras de la casa de la candidata del partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde, a las 3 de la mañana más o menos, se le ofreció seguridad, ya está la Policía Federal custodiándola, y otro evento que no fue de violencia sino que fueron detenidas 24 personas y 8 policías que estaban distribuyendo propaganda, ya están a disposición de la autoridad”. Yunes Linares detalló que en Santiago Tuxtla la Secretaría de Seguridad Pública intervino a toda la corporación por intervenir de manera ilegal en el proceso electoral, además de efectuar su trabajo sin la debida acreditación.