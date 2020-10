Rinden protesta candidatos a diputados y senadores del PRD

MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) tomó protesta a 142 candidatos a diputados y 85 fórmulas para el Senado, en su mayoría externos, afines al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) encabezado por el candidato presidencial de la alianza Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador. Sólo se tomó protesta a quienes se postularon como militantes del PRD, quedando pendientes los candidatos a diputados locales y jefes delegacionales. En el transcurso de la semana se realizará un evento conjunto con los aspirantes del PT y Movimiento Ciudadano. En entrevista, el dirigente nacional perredista Jesús Zambrano resaltó que los candidatos Manuel Bartlett como el expresidente del PRD, Leonel Cota, quienes eran rechazados por el PRD como aspirantes a un cargo popular, serán apoyados por la coalición. Y añadió: “No debo ocultar el hecho de que en caso concreto de Baja California Sur sí hay molestia de los compañeros de la dirección del partido por esta decisión”. En este caso, ante la decisión del PRD de Baja California de no apoyar a Leonel Cota en su campaña, el dirigente dijo que está en su derecho, pero tratarán de convencer de que la desunión provoca más pérdidas que ganancias en el perredismo. “Insisto en que pensemos en el bien general del país, a que trabajemos para que, si no quieren fortalecer una determinada candidatura local, trabajemos para darle muchos votos a López Obrador”, afirmó Zambrano. Admitió que después de la elección del 1 de julio habrá definiciones internas, pues en el convenio de coalición se acordó que PRD, PT y Movimiento Ciudadano se coaligarán en un solo partido denominado Frente Amplio Progresista (FAP) que será apoyado con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que encabeza López Obrador. “Soy optimista, yo tengo la confianza de que vamos a ganar, de que vamos a meternos a una disputa en la que buscaremos constituirnos en el tercio mayor y, con el entusiasmo, que yo veo en la actitud, en las caras, en los rostros, en el estado de ánimo de las compañeras y compañeros que hoy vinieron al acto de rendición de protesta, estoy seguro de que vamos a potencializar lo que hasta hoy ha venido haciendo López Obrador con sus modestos pero siempre valiosos esfuerzos”, expresó. Respecto a la decisión de que Martín Esparza, dirigente del SME, quedara fuera de las listas de candidatos, Zambrano justificó argumentando la imposibilidad de satisfacer las aspiraciones políticas de todos los que se inscribieron, alrededor de 900 personas. “En el caso concreto del SME, además como de otros movimientos y de otras causas el PRD ha sido claramente comprometido, no sólo solidario sino comprometido en los distintos foros, y de manera muy especial en la Cámara de Diputados y la de Senadores”, indicó. Admitió que todavía es necesario realizar algunos ajustes para cumplir con la cuota de género y rechazó que se trate de un asunto de “Juanitos” como se le ha denominado a que se inscriba un candidato para después declinar o dejar el cargo a otra persona. Reconoció que “son las corrientes internas las que no ceden espacios”. Destacó que por esta razón entregaron las listas al IFE hasta el último minuto del 22 de marzo, fecha límite para el trámite, “y ya no pudimos lograr que en la presentación del conjunto de las candidaturas se estuviera a lo que la ley nos obliga, que por cierto, varios partidos políticos han tenido la duda de qué es aquello a lo que exactamente nos compromete la ley”.