Dispondrá Quadri de auto blindado y once elementos del EMP

MÉXICO, D.F., (apro).- El candidato presidencial por el Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri dela Torre, dispondrá para su campaña de una escolta conformada por once elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) y de un Jetta blindado para transportarse. Después de su participación en el Encuentro Nacional de Vivienda, organizado porla CámaraNacionalde Vivienda (Canadevi), Quadri informó que a partir de este miércoles 28 estará custodiado por el amplio equipo de seguridad que le fue ofrecido a todos los aspirantes presidenciales y el único que los ha rechazado hasta ahora es Andrés Manuel López Obrador. El candidato del partido fundado por Elba Esther Gordillo aseguró que nunca usaría “una de esas camionetas enormes de ocho cilindros (Suburban) que consumen y derrochan combustible subsidiado por el gobierno”. El ambientalista agregó: “No voy andar en una camioneta de ocho cilindros en las que andan los narcos; no, jamás”. El pasado lunes, el Instituto Federal Electoral (IFE) informó que a cuatro días del arranque formal de las campañas para la Presidencia de la República, sólo Quadri y Josefina Vázquez Mota del PAN han formalizado su petición para que se les otorgue seguridad durante ese periodo. “Desgraciadamente ha habido asesinatos; hace pocos días asesinaron a una compañera de Nueva Alianza --Nora Edith Rascón Sáenz, coordinadora estatal de promoción política del Panal-- en Chihuahua, el crimen organizado, y pues si es algo que hay que prever, es por eso que aceptamos la protección del EMP”, agregó. El candidato de Nueva Alianza, adelantó que el viernes iniciará su campaña en Veracruz, lo que calificó como “un arranque inédito y novedoso”. Por otra parte, Gabriel Quadri descalificó el supuesto espionaje contra Vázquez Mota, y aclaró que a él “le da igual” que intervengan su línea telefónica. “No tengo nada qué ocultar, me da igual que tengan intervenido mi teléfono… de lo único que lo podrían acusar es de usar algunas palabras procaces”, soltó.