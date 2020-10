Propone Quadri aumentar efectivos de la policía federal

MÉXICO, D.F. (apro).- Gabriel Quadri de la Torre, candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), propuso elevar a 400 mil el número de policías federales y privatizar el sistema penitenciario. El aspirante del Panal aclaró que los penales de máxima seguridad, donde se encuentran los reos de alto peligrosidad, seguirán siendo operados por el Estado. Al participar durante 15 minutos en el foro Agenda México12.18 sobre Seguridad y Justicia, organizado por 30 asociaciones civiles, encabezadas por el empresario Alejandro Martí, Quadri señaló: “El problema del sistema penitenciario en México, se evidencia con cárceles sobresaturadas, verdaderas escuelas del crimen, donde la mitad de la población probablemente no ha recibido sentencia, donde más de 40% de los internos son por delitos menores.” En el encuentro al que también asistieron los candidatos, Enrique Peña Nieto, del PRI; Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Momivimiento Progresista; y Josefina Vázquez Mota, del PAN; el abanderado del Panal aseguró que el Estado es incapaz de controlar el sistema de prisiones. “Son prisiones dominadas por el crimen organizado, donde hay fugas frecuentemente como todos sabemos, donde frecuentemente se extorsiona a la población; donde hay riñas y muertos, donde las posibilidades de rehabilitación son prácticamente nulas”, dijo el ambientalista en el Hotel Marriot de la Ciudad de México. No paró ahí. El aspirante presidencial del partido fundado por la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo advirtió que la policía federal no cuenta con elementos suficientes para realizar su labor. “Necesitamos una policía federal 10 veces más grande, hoy tenemos unos 37 mil efectivos y yo creo que necesitamos cuando menos, 400 mil efectivos en el país”. Precisó que el país requiere una policía “incorruptible, profesional y que utilice las herramientas de tecnología para investigación moderna”. Mientras eso sucede, Quadri de la Torre pidió mantener la lucha contra el crimen organizado --la cual ha dejado más de 47 mil 515 mil muertos, según cifras oficiales, en el actual sexenio-- con el Ejército y la Marina al frente. Quadri recalcó que el gobierno tampoco garantiza la seguridad en los penales y por ello, su privatización podría ayudar a acabar con la inseguridad, así como evitar la sobrepoblación”. El académico recalcó que México tiene un enorme “déficit de cultura de legalidad”, y para ello se requiere “una evolución cultural profunda que se impulse desde nivel primaria”.