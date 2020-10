Propone Quadri policía con mando único

MONTERREY, N.L. (apro).- Gabriel Quadri de la Torre, candidato a la Presidencia por el Partido Nueva Alianza (Panal), propuso desaparecer las policías municipales del país para evitar que el crimen organizado se nutra de ellas. Ante estudiantes del Tecnológico de Monterrey, afirmó que las policías municipales dejan mucho que desear en su trabajo, aunque descargó la responsabilidad e ello en los alcaldes y a su desinterés por profesionalizar las corporaciones. “En algunos casos hay que actuar ya (desaparecerlas) y en otros hay que hacerlo de manera gradual porque las policías municipales son la correa de transmisión del crimen organizado, porque su jefe, el presidente municipal, dura apenas unos tres años en el poder y no le interesa lo que es a largo plazo. Sólo quieren andar ‘chapulineando’ de un puesto a otro en la política”, acusó en rueda de prensa. Además, dijo que los uniformados carecen de condiciones para desempeñar su trabajo con atingencia, por lo que es necesario eliminar esas corporaciones y crear el mando único. “Los policías están panzones, mal preparados. Ganan una miseria, no tienen capacitación, no tienen espíritu de cuerpo. Son el vehículo ideal para que entre el virus del crimen organizado. Hay que desaparecerlos y exigirles a todos los gobiernos estatales que establezcan el mando único. Una sola policía estatal bajo el mando de un solo jefe que hable con el gobernador. Que nadie evada su responsabilidad, que haya uno solo, como en las películas de Batman, un responsable único”, dijo ante unos mil estudiantes que llenaron la mitad del auditorio Luis Elizondo. Durante su presentación en el Cuarto Foro de candidatos a la Presidencia de la República, organizado por la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey (Feitesm), el aspirante de 58 años de edad se pronunció a favor de mantener al Ejército en las calles para combatir a la delincuencia organizada hasta que sea creada una Policía Federal diez veces más numerosa que la actual y con un servicio de “calidad mundial”. También manifestó la necesidad de desaparecer los monopolios, como el de la producción de hidrocarburos, para convertir a Petróleos Mexicanos en la empresa Pemex SA que cotice en la bolsa de valores y sea intervenida con capitales particulares. La misma ruta debe seguir, dijo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ambas empresas, subrayó, forman parte de un fósil ideológico que proporcionan una falsa identidad de soberanía a los mexicanos. Por la mañana, Quadri se reunió en esta ciudad con candidatos del partido Nueva Alianza y ofreció una conferencia de prensa, en la que afirmó que la violencia cotidiana que se vive en México demorará años en ser reducida significativamente. “Eso va a depender de cada región y cada entidad federativa. En general, a nivel nacional derrotar a la delincuencia organizada y reducir significativamente la criminalidad que hay en el país, va a llevar años, cinco, seis, diez o más. “En la escala regional hay caminos divergentes entre las entidades, porque la estructura de la criminalidad y sus fuentes, y la forma de explicarla varían en cada estado, como varía también la forma de enfrentarla. Esto no será de la noche a la mañana. Pero si hay un esfuerzo clave en Nuevo León para abatir la delincuencia, esto puede llevar de dos a tres años”, dijo. Sin embargo, consideró que tienen que cumplirse las condiciones de la desaparición de las policías municipales y la creación de los mandos únicos. Cárceles S.A. Propuso, además una reforma al sistema penitenciario en la que, mediante una alianza de empresas públicas y privadas las cárceles con reos de baja peligrosidad, las cárceles sean administradas por particulares. “Hay que tomar la experiencia de lo que ha ocurrido en los países europeos, para bien y para mal. Los gobiernos estatales han mostrado reiteradamente que son incapaces de manejar el sistema penitenciario. En México los reos escapan, se matan entre sí, nos extorsionan a los que no estamos en el sistema penitenciario y no se rehabilitan”, afirmó. Casi la mitad de los presos en México están sin sentencia y el 45% ocupan las cárceles por delitos pecuniarios menores a 2 mil pesos. Quadri dijo no saber aún si, en el caso de que fuera derrotado en la contienda presidencial, aceptaría el trabajo de secretario del medio ambiente y recursos naturales, si es invitado por el ganador. “Si me lo hubieran propuesto hace algunos años hubiera dicho que sí. La verdad es que ahora no sé. No pienso en ello, Esta campaña se está llevando toda mi vida profesional, emocional, espiritual. No tengo tiempo y no he pensado qué va a ocurrir después del primero de julio”, afirmó.