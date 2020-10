Cardenal que encubrió pederastia donará ganancias de su libro a víctimas de abuso

CIUDAD DE MÉXICO (EUROPA PRESS).- El cardenal y antiguo arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin, quien en 2019 presentó su renuncia al Papa Francisco después de haber sido condenado a seis meses de cárcel con suspensión de pena por encubrir los abusos sexuales cometidos contra menores por un sacerdote, publicó sus memorias en un libro. La recaudación por la venta del escrito se destinará a las víctimas de abusos y serán gestionados por la arquidiócesis de esa ciudad francesa. Así lo confirmó en una entrevista a la radio francesa RTL el purpurado francés, quien ahora es capellán en un convento de monjas. El libro, titulado 'En mon âme et conscience' ('En espíritu y conciencia'), ofrece su versión de la gestión del caso de abusos del exsacerdote Bernard Preynat, condenado por los delitos cometidos en campamentos de 'scout' en los años 70 y 80, que dependían de la diócesis que dirigía Barbarin. El purpurado francés reconoce haber cometido errores, pero denuncia que su nombre "se convirtió en un símbolo de la pedofilia" y que fue "pisoteado en la cuneta", dejándolo "espiritualmente destrozado". Además, señala que aún recibe ataques cuando viaja en el transporte público. "Entiendo que la gente no puede soportar la idea de que los sacerdotes pedófilos tengan el cuerpo de Cristo en sus manos después de lo que han hecho", escribe el cardenal en el libro. "Algunas personas, a pesar de mi absolución, continúan mezclando las cosas y se niegan a reconocer los hechos, no es gran cosa. Le sucedió a Jesús y a muchos discípulos después de él", reflexiona.