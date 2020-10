Trump usa noticia falsa de una web satírica para acusar a Twitter de censura

Nota relacionada:

CIUDAD DE MÉXICO (EUROPA PRESS) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a la red social Twitter de censurar noticias negativas sobre su rival demócrata en las elecciones de noviembre próximo, Joe Biden. Trump hizo la acusación en un mensaje que publicó –precisamente en Twitter-- a partir de una noticia falsa del portal 'The Babylon Bee', que se describe como "la mejor página de sátira del mundo" y se identifica como tal en su propia cuenta en esa red social. El artículo, titulado "Twitter cierra toda la red para ralentizar la difusión de noticias negativas de Biden", hace referencia al error de servicio que registró ayer la red social a nivel global, horas antes de la comparecencia de ambos candidatos en dos coloquios separados y simultáneos.En el mismo, los responsables del portal bromean con situaciones ficticias, como una en la que el consejero delegado de Twitter, Jack Dorsey, rompe los servidores de la red a hachazos para impedir la difusión de información. A pesar de ello, Trump comentó la información. "Guau, esto no había pasado nunca en toda la historia", escribió el mandatario. "Esto incluye a la entrevista realmente mala que concedió (Biden) la pasada noche. ¿Por qué Twitter hace esto? Hay que llamar más la atención sobre 'Joe el Dormilón'”, escribió el magnate, usando el apodo peyorativo con el que suele describir a su oponente. El ocupante de la Casa Blanca redobló sus críticas contra su contrincante en un segundo mensaje, en el que asegura que Biden exhibió un "rendimiento muy malo la pasada noche" durante el coloquio que celebró en Filadelfia, antes de denunciar al moderador, el periodista George Stephanopoulos, de "no hacerle ninguna pregunta sobre corrupción", en relación con la polémica en la que está envuelto el hijo del candidato demócrata, Hunter Biden, sobre sus intereses en Ucrania. Twitter y Facebook decidieron limitar el alcance de la última información sobre el hijo del candidato demócrata, publicada por 'The New York Post' a partir de una incursión informática al ordenador del afectado, para impedir la difusión de datos obtenidos de manera ilegal. "¡¡¡Las grandes empresas tecnológicas y los medios de comunicación están trabajando duro para esconder toda esta corrupción!!!", concluyó Trump.