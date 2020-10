El hambre no es sólo una tragedia sino una vergüenza: Papa Francisco

CIUDAD DE MÉXICO (EUROPA PRESS).- El Papa Francisco instó a no "permanecer insensibles o quedar paralizados" ante el hambre en el mundo, que definió como "una vergüenza", al tiempo que, dijo, se "desechan toneladas de alimentos". "Para la humanidad el hambre no es sólo una tragedia sino una vergüenza", subrayó el pontífice en un videomensaje a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que celebra el 75º aniversario de su creación. Francisco lamentó a su vez que, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos decenios, el número de personas que luchan contra el hambre y la inseguridad alimentaria "está creciendo", y la actual pandemia –abundó-- "agudizará todavía más esas cifras". De acuerdo con el Papa, se necesitan "políticas y acciones concretas" para erradicar el hambre en el mundo. Por ello, hizo un llamado a superar las "discusiones dialécticas o ideológicas", porque desde estas perspectivas no se alcanza el objetivo de hambre cero. Además, volvió a retomar la idea de constituir con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares "un Fondo mundial" para poder derrotar definitivamente el hambre y ayudar al desarrollo de los países más pobres. El pontífice, que calificó esta posible iniciativa como un gesto "valiente", aseguró que así "se evitarían muchas guerras" y también la emigración" en masa. "De este modo, se evitarían muchas guerras y la emigración de tantos hermanos nuestros y sus familias que se ven obligados a abandonar sus hogares y sus países en busca de una vida más digna", destacó Francisco. Por último, el Papa analizó las causas que provocaron que el año pasado 690 millones de personas se fueron a dormir pasando hambre, sin haber ingerido las calorías mínimas para cumplir con su actividad diaria. "Está causada por una distribución desigual de los frutos de la tierra, a lo que se añade la falta de inversiones en el sector agrícola, las consecuencias del cambio climático y el aumento de los conflictos en distintas zonas del planeta", destacó. Las cifras de la FAO revelan un aumento en las personas que sufren hambre, de 10 millones más que el año anterior y 60 millones más en el último lustro.