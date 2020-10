Facebook rechazó más de 2 millones de anuncios por intentar impedir el voto en EU

MADRID (Portaltic/EP).- El vicepresidente de Facebook, Nick Clegg, afirmó que la plataforma ha rechazado más de 2 millones de anuncios por violar las normas de las campañas políticas e intentar impedir la votación en las elecciones de Estados Unidos, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre. Clegg señaló en una entrevista para el diario francés Le Journal du Dimanche que la compañía ha retirado 120 mil publicaciones tanto de Facebook como de Instagram por intentar impedir la votación en las elecciones. Asimismo, indicó que se han añadido avisos en 150 millones de noticias falsas verificadas por medios independientes y se han rechazado 2.2 millones de anuncios por las mismas razones. Según ha explicado Clegg, esto ha sido gracias al trabajo de 35 mil empleados de la compañía que trabajan para cuidar la seguridad de la plataforma y contribuyen a las elecciones. El vicepresidente de Facebook también aseguró que la compañía ha establecido alianzas con 70 medios, entre ellos cinco en Francia, especializados en la verificación de información. En Estados Unidos Facebook está trabajando con la agencia de noticias Reuters, que ofrecerá resultados en tiempo real. Además, la compañía cuenta con herramientas de Inteligencia Artificial que han permitido eliminar "miles de millones de publicaciones y cuentas falsas, incluso antes de que los usuarios las denunciaran", y se han establecido colaboraciones con otras redes sociales, como Twitter o YouTube, y autoridades como el FBI, para identificar amenazas, algo que, Clegg ha insistido, no existía en las anteriores elecciones norteamericanas. "Lo que hemos puesto en marcha para estas elecciones no tiene precedentes. Facebook está mucho mejor preparada hoy que en 2016", ha afirmado Clegg. "En 2016, Facebook no había identificado ni eliminado ni una sola red extranjera que interfiriera en las elecciones. Entre marzo y septiembre de este año, eliminamos 30 redes maliciosas en todo el mundo", ha aseverado. https://www.proceso.com.mx/653810/trump-admite-ante-su-equipo-de-campana-que-ha-dudado-de-su-victoria