Consumo de cannabis provoca la necesidad de más anestesia durante la cirugía

MADRID (Europa Press).- Los consumidores de cannabis no solo pueden requerir más anestesia durante la cirugía que los no consumidores, sino que pueden haber aumentado el dolor después y usar dosis más altas de opioides mientras están en el hospital, sugiere una investigación, la primera de su tipo, que se presentará en la reunión anual Anesthesiology 2020. Además del creciente cuerpo de investigación que muestra que los pacientes que consumen cannabis tienen mayores necesidades de anestesia y más dolor relacionado con la cirugía, el estudio fue el primero en comparar los efectos del cannabis entre consumidores y no consumidores durante y después de la cirugía. Todos los pacientes del estudio se sometieron a cirugía por una fractura en la pierna (espinilla). "Existe alguna evidencia de que el cannabis puede ser beneficioso para el dolor crónico y nervioso. Sin embargo, las primeras investigaciones sugieren que este no es el caso del dolor agudo, como el de la cirugía de una pierna rota", apunta Ian Holmen, autor principal del estudio y residente de anestesiología en el Hospital de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. "Ahora entendemos que los pacientes que consumen opioides de forma crónica antes de la cirugía a menudo tienen respuestas de dolor exageradas y necesitan más analgésicos después de la cirugía porque tienen una mayor tolerancia. Especulamos que el consumo de cannabis puede causar un efecto similar, pero necesitamos más investigación para determinar si este es el caso", añade. Los investigadores observaron las historias clínicas de 118 pacientes que se sometieron a cirugía en el Hospital de la Universidad de Colorado para reparar una tibia fracturada y encontraron que 30 (25.4%) habían informado haber consumido cannabis antes de la cirugía. No se indicó el momento, la frecuencia y el tipo de consumo de cannabis. Luego, compararon los dos grupos (usuarios versus no usuarios), evaluando la cantidad de anestesia proporcionada durante la cirugía, las puntuaciones de dolor informadas por el paciente y la dosis de opioides consumidos en el hospital después de la cirugía. Encontraron que los que habían consumido cannabis requieren más sevoflurano (anestésico): un promedio de 37.4 ml frente a 25 ml informó de puntuaciones de dolor más altas durante la recuperación y una media de 6 frente a 4.8, una diferencia estadísticamente significativa (según la respuesta del paciente a su nivel de dolor, con 0-3 siendo poco o ningún dolor, 4-7 siendo dolor moderado pero tolerable y 8-10 siendo dolor severo), y recibieron un 58% más de opioides por día mientras estaba en el hospital. Un médico anestesiólogo aumenta el nivel de sevoflurano durante la cirugía basándose en observaciones del paciente, como movimientos corporales involuntarios, aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial alta o aumento de la frecuencia respiratoria, que son signos de que el paciente puede estar experimentando más dolor. Los investigadores no incluyeron pacientes que padecían dolor crónico o aquellos cuyos registros del sistema de salud de la Universidad de Colorado indicaban que les habían recetado opioides previamente. "Este estudio muestra que es importante que los pacientes le digan a su médico anestesiólogo si han usado productos de cannabis antes de la cirugía para asegurarse de recibir la mejor anestesia y control del dolor posible, incluido el uso de alternativas no opioides --advierte el doctor Holmen--. También confirma que se necesita más investigación para comprender cómo el cannabis afecta el dolor".