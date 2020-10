'¡Voten para sacarlo!” corean manifestantes contra Trump en homenaje a Ginsburg (Video)

Te puede interesar: Trump espera una “rápida” ratificación de su candidata al Tribunal Supremo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un acto protocolario para homenajear a la fallecida jueza progresista Ruth Bader Ginsburg se convirtió en un acto de protesta de decenas de personas que abuchearon al presidente estadunidense Donald Trump cuando montaba una guardia de honor. El hecho tuvo lugar frente a la Corte Suprema de Estados a donde llegaron decenas de personas para presentar sus respetos a la fallecida jueza. La arenga inició antes de que Trump saliera de su vehículo. "¡Vote him out!" (“¡Voten para sacarlo!”) coreaban los manifestantes en alusión a la elección presidencial en puerta, a realizarse el próximo 3 de noviembre. "¡Honren su deseo!", lanzaban también en alusión a la última voluntad de Ginsburg, quien pidió que sea el gobierno resultante de los comicios el que nombre a su reemplazo.Trump llegó al tribunal en torno a las 10:00 horas (14:00 horas GMT) acompañado de su esposa Melania, ambos ataviados con mascarilla negra. Allí guardó un minuto de silencio y, acto seguido, ante los abucheos partió de inmediato hacia la Casa Blanca. https://twitter.com/CadrianzenGB/status/1309179606927319040?s=20 El acto fue inusual en Trump, quien evita participar en homenajes de personalidades que no son de su círculo político. Y contrario a los reclamos de la gente, de nombrar al reemplazo de Ginsburg pasada la elección presidencial, Trump anunció que hará el nombramiento antes de ese día, lo que desatando la indignación de la oposición demócrata. "Creo que todo va a andar muy bien, que va a ir muy rápido", declaró este hueves Trump a Fox Radio. "Tenemos a cinco mujeres en la lista y todas me gustan", agregó, y adelantó que entre las finalistas está la magistrada conservadora Bárbara Lagoa, una jueza de Miami de origen cubano. Con información de AFP