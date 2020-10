Ataque cerca de la antigua sede de Charlie Hebdo deja dos heridos y dos detenidos

Te recomendamos: Se agota en un día la edición de Charlie Hebdo con caricaturas de Mahoma

Amenazas contra Charlie Hebdo

MADRID (EUROPA PRESS).- Dos sospechosos fueron detenidos en relación con el ataque con arma blanca en el que dos personas resultaron heridas de gravedad en las inmediaciones de la antigua sede en París del semanario satírico Charlie Hebdo, famoso por sus controvertidas caricaturas de Mahoma y por haber sido objeto de un atentado terrorista en enero de 2015. El primer arresto se produjo en las inmediaciones de la plaza de la Bastilla y se trataría de un hombre que llevaba las ropas ensangrentadas, si bien su perfil no coincidía con el del atacante, según France Info, que cita fuentes policiales. Posteriormente, se procedió al arresto de un segundo sospechoso en las inmediaciones de la estación de metro de Richard Lenoir, lo que concuerda con las informaciones iniciales que apuntaban a que el posible autor de los hechos habría huido en metro. https://twitter.com/descifraguerra/status/1309452728356216834?s=20 Además, la Prefectura de Policía rebajó de cuatro a dos los heridos, los cuales se encuentran en estado grave pero su vida no corre peligro. Ambos, un hombre y una mujer, trabajan para la agencia de noticias Premieres Lignes, que tiene precisamente su sede en el mismo edificio en el que se encontraba antes Charlie Hebdo.Según informa el diario Libération, el primero de los ataques tuvo lugar ante el fresco que rinde homenaje a los dibujantes de la revista y la víctima sería una mujer. De acuerdo con Le Figaro, el arma empleada podría ser un hacha. "Se ha perpetrado un ataque por arma blanca en el barrio XI de París cerca de la antigua sede de Charlie Hebdo", había anunciado previamente el primer ministro francés, Jean Castex, informando de cuatro heridos, dos de ellos graves. El primer ministro se trasladó a la sede del Ministerio del Interior para seguir desde allí la evolución de la situación, mientras que el presidente, Emmanuel Macron, está siguiendo los hechos desde el palacio del Elíseo. Así las cosas, la Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo ya de la investigación por "intento de asesinato en relación con una empresa terrorista y asociación de malhechores terrorista criminal". Como resultado de lo ocurrido, el alcalde del distrito central de París procedió al cierre de los centros escolares que se encuentran en la zona, lo que ha dejado a miles de estudiantes confinados en los mismos como medida de precaución.Charlie Hebdo ha vuelto a estar en el punto de mira en las últimas semanas, después de que decidiera volver a publicar sus controvertidas caricaturas de Mahoma, que en 2005 y 2006 publicaron una ola de violentas protestas en los países musulmanes. A raíz de ello, Al Qaeda amenazó a la publicación, ensalzando los atentados de 2015. Los ataques contra la sede de Charlie Hebdo fueron ejecutados por Said y Cherif Kouachi y se saldaron con la muerte de doce personas.