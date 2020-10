Un grupo de hackers se infiltra en agencias del estado de Washington

También puedes leer: Denuncian que hackers rusos intentaron robar información sobre vacuna del covid-19

MADRID (Portaltic/EP) - Un grupo de hackers llevó a cabo un ciberataque contra el estado de Washington, por el que varias agencias estatales se han visto afectadas. El ataque ha infectado a varias agencias estatales con malware sofisticado, entre ellos los conocidos como Trickbot y Emotet, según informaRON personas familiarizadas con el asunto a Bloomberg. Emotet y Trickbot son empleados con frecuencia de forma conjunta, especialmente por la banda cibernética con sede en Rusia llamada Ryuk, según la compañía de ciberseguridad CrowdStrike . Este ataque, que ha durado más de una semana, ha expuesto fallos en el aparato de seguridad del estado de Washington, pero no ha afectado significativamente a las operaciones estatales.Los atacantes lograron acceder a varias agencias estatales difundiendo malware y estableciendo un punto de apoyo desde el que podrían profundizar su ataque. La secretaría del estado de Washington informó el pasado jueves de que está "al tanto de una amenaza cibernética activa a la que se enfrentan las entidades gubernamentales en el país". Asimismo, el ciberataque no afectó a los sistemas electorales del estado, pero muestra la vulnerabilidad de las redes informáticas estatales cerca de un mes antes de las elecciones de Estados Unidos, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.En este sentido, la secretaría del estado de Washington subrayó que, a pesar de que "no hay razón para creer que el objetivo son las elecciones", están trabajando con sus "socios federales e informado a los funcionarios de elecciones estatales". Además afirmó que el Centro de Operaciones de Seguridad del estado está llevando a cabo "pasos proactivos para aumentar nuestra postura de seguridad en respuesta a estos eventos". Según una persona familiarizada con el asunto citada por Bloomberg, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el FBI y Microsoft están asistiendo al estado de Washington.