El Papa exige que las nulidades matrimoniales sean "accesibles" a todos, "ágiles" y "gratuitas"

ROMA (EUROPA PRESS).- El Papa instó a los jueces del Tribunal de la Rota Romana a agilizar los procesos legales para otorgar la nulidad matrimonial al tiempo que pidió que sean "accesibles" a todos y "gratuitas".

En la inauguración del año judicial con la tradicional audiencia al Tribunal de la Rota Romana y en un discurso en el que dejó en claro que el bien de los niños "víctimas inocentes de tantas situaciones de ruptura, divorcio o nuevas uniones civiles" debe primar, el Pontífice agregó:

El Papa llevó a cabo en 2015 una reforma del proceso de nulidad matrimonial que garantizaba resoluciones rápidas, eliminando por ejemplo la apelación automática. De hecho, desde entonces la Iglesia puede declarar no válida una unión en tan sólo un mes y medio. Sin embargo, el obispo de Roma ha denunciado "ciertas resistencias" que han aflorado en las diócesis de todo el mundo para aplicar esta reforma.

"Os confieso que, tras la promulgación, he recibido cartas, muchísimas, sobre todo de notarios que iban a perder la clientela. Y ahí está el problema del dinero. En España se dice 'por la plata baila el mono'. También he visto con dolor en algunas diócesis resistencia de algún vicario judicial que con esta reforma perdía poder porque se daba cuenta de que el juez no era él, sino el obispo", señaló.