Biden pide vacunarse a estadunidenses, pues aquellos que no lo hagan corren el riesgo de morir

WASHINGTON. (apro) – Ante la creciente expansión de contagios de Ómicron, una de las variantes de covid-19, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a la población de su país que las personas que no estén vacunadas contra el virus corren el riesgo de morir.

“Ómicron pues ser letal para los que no están vacunados”, machacó el mandatario estadunidense en su mensaje previo a la celebración de la navidad, que aprovechó para anunciar medidas adicionales para contener los contagios de la variante del coronavirus.

Biden salió a hablar ante su nación luego de que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), ratificará que el 73% de los nuevos contagios de las variantes en Estados Unidos se deben a Ómicron.

“Entiendo que están cansados y frustrados, esta podría ser la segunda navidad que celebran tal vez con una silla vacía… deben estar preocupados pero sin pánico; sobre todo si están completamente vacunados y si ya recibieron la inmunización de refuerzo”, acotó Biden.

De acuerdo a las estadísticas más actualizadas del CDC, el promedio de decesos en Estados Unidos generados por Ómicron es de mil 226 personas cada 24 horas, no obstante a que más del 90% de las fatalidades ocurren entre personas que no se inocularon contra covid-19.

La bitácora sobre los estragos del coronavirus en Estados Unidos que lleva a cabo y actualiza minuto a minuto la Universidad Johns Hopkins, indica que entre el lunes 20 y este martes 21 de diciembre, se han registrado 253 mil 954 nuevos contagios y 1513 decesos.

Desde marzo de 2020, cuando se declaró la pandemia de coronavirus y hasta la fecha, en Estados Unidos se han confirmado 51 millones 193 mil 489 casos de contagios positivos del virus y, 808 mil 757 muertes.

Johns Hopkins indica que hasta este momento el 62% de los poco más de 331 millones de habitantes de los Estados Unidos están completamente vacunados contra covid-19 y sus variantes, lo que Biden en números netos colocó en la cifra de 200 millones de personas.

Entre las medidas que adicionales que anunció el presidente de Estados Unidos para frenar los contagios de Ómicron, se contó la creación de 10 mil nuevos centros de vacunación, la disponibilidad de personal federal para la hospitalización de personas infectadas con el virus.

“A partir de está semana y antes de navidad, se establecerán miles de centros de pruebas, empezando por la ciudad de Nueva York, y luego en los lugares donde se requieran; las pruebas serán gratuitas y están disponibles para todos”, subrayó el presidente Biden.

Para la celebración navideña, el presidente recomendó a la población de su país que no se abstengan de festejar, siempre y cuando estén completamente vacunados y más aún si ya cuentan con la tercera o segunda vacuna de refuerzo.

“Hasta las personas que están completamente vacunados y con la inoculación de refuerzo se infectan, pero no padecen efectos no síntomas severos como es el caso de las personas que no se han vacunado; vacúnense, háganlo por ustedes, por su familia y su país”, añadió Biden.

El presidente reconoció que Ómicron es una variante del coronavirus muy difícil de combatir, pero sostuvo que la sociedad estadunidense y del planeta es más dura de doblegar porque como herramienta de defensa utilizan a las vacunas y a la ciencia.

“Si tienes el refuerzo de vacuna tienes mas razones para no estar tan preocupado… debemos estar vacunados, vigilantes y usar el cubrebocas y si están completamente vacunados y con el refuerzo se deben sentir seguros de celebrar -la navidad- como lo planearon”, concluyó Biden.

Con respecto al número de la población de los Estados Unidos que han recibido la inmunización de refuerzo, Biden afirmó que son ya 60 millones de personas y que el 60% de este total son adultos mayores.

La vacuna de refuerzo se puede administrar 6 meses después de haber recibido la segunda vacuna, para el caso de antídoto de dos dosis (Pfizer y Moderna, en Estados Unidos) y en el mismo periodo de tiempo para quienes fueron inoculados con la única dosis de Johnson and Johnson.