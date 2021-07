Bromeó por no haberse vacunado hasta que enfermó y murió de covid-19 en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Tengo 99 problemas, pero la vacuna (contra covid-19) no es uno de ellos”, escribió en junio Stephen Harmon, de 34 años, a sus 7 mil seguidores en redes sociales.

Y fue de lo último que posteó porque el 21 de julio Harmon falleció después de un mes de haber luchado por salvar la vida del coronavirus, en Los Ángeles, California, informó BBC Mundo.

Era miembro de la Megaiglesia de Hillsong y abierto opositor a las vacunas. En sus redes sociales bromeaba con el hecho de no haberse vacunado hasta que enfermó y murió en el hospital Corona Regionl Medical Center, afuera de Los Ángeles, donde fue tratado por neumonía y covid-19.

Días antes de fallecer, el treintañero documentó su lucha por la vida en sus redes sociales, publicando fotos de sí mismo postrado en una cama de hospital.

Pese a estar hospitalizado siguió rechazando la vacuna con el argumento de que su fe en Dios lo salvaría.

En vida, Harmon había hecho bromas sobre la pandemia y las vacunas, compartiendo memes y asegurando que confiaba más en la biblia que en el experto en enfermedades de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci.

“Por favor, recen todos, quieren intubarme y conectarme a un ventilado”, posteó. Su último tuit fue que había decidido aceptar la intubación. “No sé cuándo me despertaré, por favor recen”, redactó.

De acuerdo con KTLA5, el fallecido tuiteó tres días antes de morir: “Si no tienen fe en que Dios puede sanarme con tu estúpido ventilador, entonces mantén el infierno fuera de mi habitación de la UCI. ¡No hay lugar aquí para el miedo o la falta de fe!”.

El 8 de julio publicó: “Los ‘inspectores’ de vacunas puerta a puerta de Biden realmente deberían llamarse Testigos de JaCovid. #keepmovingdork”.

Covid en California

Desde junio que el estado reabrió completamente las actividades económicas se ha reportado un repunte de infecciones de la variante Delta de coronavirus que es altamente trasmisible. La mayoría de los nuevos casos se da entre personas no vacunadas, por lo que las autoridades hacen el llamado a la inoculación voluntaria.

El viernes 23 de julio, el Departamento de Salud Pública de California informó de 8 mil nuevos casos reportados el 22 de julio. Había 655 personas con covid-19 en hospitales, un incremento de 200 personas en una semana, según cifras del condado.

“Prácticamente todas las personas que se están enfermando lo suficiente como para ser admitidas en el hospital no han sido vacunadas”, explicó el doctor Oren Friedman, que trata a pacientes con covid-19 en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles a KCBS-TV y citado por The Associated Press.