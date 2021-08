Biden: no repetiré errores del pasado, como involucrar a tropas de EU en una guerra civil extrajera

WASHINGTON (apro).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que no repetirá los errores del pasado al involucrar a soldados de su país en la guerra civil de Afganistán, y advirtió a los Talibán que si interfieren con la evacuación de personal civil y militar, serán atacados con la fuerza devastadora del Pentágono.

Al dirigirse a la sociedad de su país, desde la Casa Blanca, Biden enfatizó que la decisión de sacar de Afganistán a las tropas de su país, tras dos décadas de intervención, es la correcta y la adecuada.

“No repetiré los errores del pasado de mantener e involucrar indefinidamente a nuestras tropas en una guerra civil extrajera… la responsabilidad es mía y sostengo firmemente mi determinación”, declaró.

A la sociedad de su país le confesó que su gobierno no esperaba que se desarrollaran con tanta celeridad los eventos ocurridos desde la semana pasada en Afganistán, en los que el grupo extremista y radical religioso de los Talibán se reagrupó y apoderó del control y gobierno del país.

“Los eventos de la semana pasada fortalecen la decisión de no involucrarnos, de que nuestras mujeres y hombres valientes de las fuerzas armadas no deben pelear ni morir en una guerra civil donde no luchen las fuerzas de Afganistán”, sentenció el mandatario estadunidense.

Consciente de que en su país y en el extranjero hay quienes reprueban su decisión de evacuar de Afganistán a todos los elementos del Pentágono y de la diplomacia, Biden antepuso lo que serán los objetivos de su gobierno en esa nación.

“El combate al terrorismo, sí, no operaciones de contrainsurgencia ni la construcción de naciones; nos concentraremos en los retos de 2021 y no en los de ayer. No habrá una presencia permanente en Afganistán, pondremos firmemente la vista en actos antiterroristas”, subrayó.

Y resaltó que, desde su perspectiva, mantener la presencia militar en Afganistán no tiene sentido, si tras 20 años de apoyo a sus líderes, éstos no han hecho nada para combatir la corrupción y se mantienen estáticos ante las circunstancias que conllevan a una guerra civil.

Asimismo, rechazó la comparación, respecto de la determinación que ha tomado para Afganistán, con lo ocurrido en Vietnam en la década de los 70 del siglo pasado, cuando Estados Unidos salió derrotado de la nación asiática, tras años y años de intervención militar.

“Hubo varias metástasis”, ejemplificó, al mencionar actos contra intereses y personal estadunidense tras la salida de Vietnam, y luego de años de políticas belicosas e injerencistas, como en Siria, Irak, Somalia y otras regiones del planeta.

“Me comprometí a pedirle a nuestros soldados que pongan en riesgo sus vidas, lo hicieron en Vietnam, no lo haré en Afganistán y no lo haré aun a costa de las críticas, porque es la decisión correcta y la mejor para nuestra gente y Estados Unidos”, insistió.

Al hablar de lo que ocurre en Afganistán, el mandatario actualizó a su nación al decir que ya cerró la embajada estadunidense en Kabul, se desalojó a su personal, y en las próximas horas sacarán en aviones militares y civiles a miles de estadunidenses y afganos.

Asimismo, dio a conocer que autorizó el envío de 6 mil elementos del Pentágono para las operaciones de evacuación y el control del aeropuerto en Kabul, para respaldar en su salida a unos 2 mil afganos y sus familias, quienes durante la presencia militar trabajaron con el personal bélico y civil estadunidense.

Él, machacó, es el cuarto presidente de su país en heredar una presencia militar en Afganistán, y no será quien se la herede a un quinto, menos poniendo en riesgo la vida de mujeres y hombres que no deben pelear en guerras civiles ajenas.

También recordó que, además de la muerte innecesaria de soldados estadunidenses, a lo largo de los 20 años se han gastado 3 billones de dólares, lo que a naciones como China y Rusia –subrayó-- les gustaría que Estados Unidos lo siguiera haciendo por tiempo indefinido.

Aclaró que la misión en Afganistán se dio como represalia por los ataques terroristas del 9 de septiembre de 2001, que se cumplió con el objetivo de prevenir que ese país volviera a ser plataforma y base para el grupo al-Qaeda, además de que se eliminó a su líder, Osama bin-Laden.

“No pediré a nuestras tropas que luchen incansablemente en la guerra civil de otro país, no es de nuestro interés de seguridad nacional, ni es lo que quiere la ciudadanía de Estados Unidos”, remató Joe Biden.