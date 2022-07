África se declara en emergencia por viruela del mono

HARARE, Zimbabue (AP).– Las autoridades de salud en África dijeron que están encarando la ola creciente de viruela del mono en el continente como una emergencia y pidieron a los países ricos que compartan sus vacunas, escasas en el mundo, para tratar de evitar los problemas flagrantes de desigualdad vistos durante la pandemia de covid-19.

La viruela símica está presente en el África central y occidental desde hace décadas, pero la falta de diagnósticos de laboratorio y la escasa vigilancia significa que muchos casos no se detectan. Hasta la fecha, los países africanos han reportado más de mil 800 casos con unas 70 muertes, pero únicamente 109 confirmados por un laboratorio.

"Este brote en particular significa una emergencia para nosotros", afirmó Ahmed Ogwell, director interino de los Centros de Control de Enfermedades de África. "Queremos encarar la viruela símica como una emergencia ahora para que no provoque más dolor y sufrimiento".

La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud dijo que su comité de emergencia consideraba que el brote creciente de viruela símica era causa de preocupación, pero que aún no correspondía declarar una emergencia de salud global. La agencia de salud de la ONU dijo que volvería a estudiar su decisión si la enfermedad cruzaba más fronteras, mostraba indicios de gravedad creciente o se contagiaba a grupos vulnerables, como mujeres embarazadas y niños.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), se han reportado más de 5 mil casos de viruela del mono en 51 países, la mayoría de ellos en Europa. No se han reportado muertes fuera de África.

Dentro de África, la enfermedad se ha propagado a países donde no se la había visto anteriormente, como Sudáfrica, Ghana y Marruecos. Más de 90% de los casos en el continente están en Congo y Nigeria, según la directora de la OMS para África, la doctora Moeti Matshidiso.