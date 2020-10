MÉXICO, D.F. (Proceso).- Ana García Bergua ha escrito varias novelas frescas que siguen la línea festiva de Jorge Ibargüengoitia y Rafael Pérez Gay. Hoy da a conocer La bomba de San José (Era-Dirección de Literatura, UNAM, México, 2012, 339 p.). En ella cuanta le relación de Hugo, un publicista y guionista de cine, y Maite. Él se conduce con liberalidad y un día le da refugio a una actriz de nombre Selma, por supuestas amenazas que recibe; su llegada a la casa altera la vida de la pareja. Aparecen artistas, bailarines, intelectuales, directores de cine, etc. a visitar a la refugiada, y las reuniones terminan en juergas, ensayos, bailes que los motivarán a escribir guiones y rodar una película entre situaciones cómicas, increíbles y penosas. La bomba de San José trata sobre los cambios en los años sesenta. Una causa esencial fue la relajación moral que provocó que las personas, sobre todo de la clase media intelectual, actuaran según sus gustos e intereses. Así trastocaron lo establecido. En particular, las mujeres que rompieron manifestaron su sexualidad y establecieron otro tipo de relaciones afectivas. Las alteraciones se manifestaron no sólo en la vida cotidiana sino en la cultura y produjeron obras serias, contradictorias, divertidas, ingenuas, vanas… que reflejaron la perplejidad de esa época. Ana García Bergua ha escrito una historia graciosa, ágil y entretenida con una sutil intención crítica.