CNDH pide al gobierno no usar sistemas de espionaje con defensores y periodistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Gobernación (Segob) y a la Procuraduría General de la República (PGR) que en caso de poseer el sistema de espionaje Pegasus o cualquier otro que se empleé para intervenir comunicaciones, se abstengan de utilizarlos contra periodistas, ONG y defensores de los derechos humanos. A través de un comunicado, el organismo a cargo de Luis Raúl González Pérez, explicó que la medida es en respuesta a un escrito de queja presentado por periodistas y defensores de derechos humanos en el que solicitan medidas cautelares y acusan violaciones a la honra, intimidad, privacidad, a la dignidad y a su derecho a no ser molestados por parte de las dependencias mencionadas y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). “Al reunirse los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño, SIN PREJUZGAR sobre el fondo de los hechos, este Organismo Nacional solicitó a la SEDENA, SEMAR, SEGOB y PGR implementar acciones para que en caso de poseer el sistema ‘Pegasus’ o cualquier otro que se emplee para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos o computadoras, se abstengan de emplearlos contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como contra cualquier otra persona contraviniendo el orden jurídico constitucional”, señala la CNDH en su comunicado. Además refiere que también pidió a las dependencias de gobierno mencionadas que, en caso de haber obtenido información mediante ese tipo de programas, “se abstengan de utilizarla y difundirla y sea valorada su legalidad por las instancias correspondientes”. Asimismo les pidió instruir a todas y todos los servidores públicos de esas dependencias a “garantizar en todo momento el libre ejercicio de la libertad de expresión de medios de comunicación y periodistas, así como la labor de defensa de los derechos humanos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, sin contravenir en ningún momento su derecho a la privacidad”. En el caso de la PGR, señaló que además le requirió instruir al personal ministerial para que conozca de las denuncias presentadas por los agraviados, a fin de que realicen la investigación de los hechos “con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia.” La medida se aplica luego de la publicación, el pasado 9 de junio, del reportaje en el diario The New York Times: Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México, actividad que ya había sido reportada por Proceso desde julio de 2015. La CNDH indicó en su boletín que, si bien la intervención de las comunicaciones no está prohibida, la Constitución establece que la única vía legal para hacerlo es mediante una orden judicial, por lo que “contravenir ese mandato con el objetivo de conocer la vida personal y profesional, entorpecer o afectar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, constituye una violación a derechos humanos y delito que debe ser investigado y sancionado”, subrayó.