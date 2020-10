Bolsa de 3,7 mil millones MXN estará disponible en México para jugar online

Esta noche, una de las mayores loterías de EEUU y del mundo podría entregar nada menos que ¡USD 192 millones! El ganador podría ser de cualquier país gracias TheLotter - un servicio que cuenta ya con miles de usuarios mexicanos y del que hablaremos hoy con Sebastián Díaz, portavoz de TheLotter para América Latina. El próximo sorteo del Mega Millions de Estados Unidos es esta noche dey un mexicano podría ser el ganador.Desde 2002, TheLotter.com boletos de lotería a nivel mundial.Cuando se compran boletos a través de TheLotter no se necesita comprobar los resultados cada vez que se participe en una lotería. TheLotter notifica sobre los resultados y premios cada vez que alguien gana. También se pueden ver los detalles de cada sorteo y premios en la cuenta privada de cada usuario. En caso de ganar la bolsa, theLotter.com se encarga de pagar todos los viáticos para viajar y reclamar el premio personalmente. Además, el ganador no deberá pagar ninguna comisión o pago adicional a theLotter y se le asigna gratuitamente un abogado para darle asesoría y acompañamiento hasta que el proceso concluye. Cuando el usuario gana un premio secundario, este será transferido directa y automáticamente a su cuenta personal. TheLotter no es una lotería ni un sitio web de apuestas. Es un servicio de mensajería operado por, empresa licenciada y regulada por MGA. Las reglas de las loterías ofrecidas en la plataforma no prohíben que un extranjero gane los premios, sea o no residente de ese país.