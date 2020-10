Juez niega libertad bajo fianza a Salvador Cienfuegos, quien ofreció 750 mil dólares

WASHINGTON (apro).- El juez federal Alexander MacKinnon, de la Corte del Distrito Centro del estado de California, negó la libertad bajo fianza al exsecretario de la Defensa Nacional de México (Sedena), el general en retiro Salvador Cienfuegos Zepeda, alias “El Padrino”.

Por medio de su abogado, Duane Lyons, el general mexicano ofreció pagar una fianza de 750 mil dólares para obtener su libertad, argumentando que el monto del dinero representa todos los ahorros de vida del extitular de la Sedena y que no huiría de Estados Unidos.

“Los 750 mil dólares son los ahorros de vida (de Cienfuegos Zepeda) y estaríamos demostrando el origen del dinero”, aclaró el defensor legal del general mexicano ante el juez MacKinnon.

En la audiencia de la Corte con sede en Los Ángeles, el ministro ordenó que Cienfuegos Zepeda siga bajo la custodia de los alguaciles federales (US Marshal) para que enfrente el proceso judicial en su contra en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York.

Detenido el pasado jueves 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, el extitular de la Sedena está acusado de conspiración para traficar drogas a Estados Unidos y de lavado de dinero, delitos por los que podría ser condenado a cadena perpetua o 10 años de prisión.

McKinnon autorizó para este viernes 23 de octubre la extradición de Cienfuegos Zepeda del estado de California al de Nueva York, en donde una vez que se presente en persona ante un ministro le leerán los delitos que le imputan y sus derechos para disputarlos en un juicio.

La presentación de Cienfuegos Zepeda ante un ministro de la corte federal del Distrito Este será realizada en “las próximas semanas”, de acuerdo con la oficina de prensa de esa sede judicial en Brooklyn.

En la audiencia virtual en la que no estuvo presente el general mexicano, su abogado argumentó que su cliente pagaría la fianza y, de ser puesto en libertad, no escaparía de la justicia estadunidense para irse a esconder a México, porque además el general quiere limpiar su nombre.

Lyons alegó ante el juez que su cliente entregaría su pasaporte como garantía de que no escaparía y solicitó que se le permitiera buscar un lugar alternativo a la cárcel para resguardarse y preparar su defensa, amén de que también tiene temor a contagiarse de covid-19.

Riesgo de fuga

La Fiscalía contradijo al argumento de la defensa anotando que por los delitos que se le imputan y por tratarse de quien se trata, Cienfuegos Zepeda tendría todos los incentivos para huir a México, donde se ocultaría bajo el cobijo de colaboradores y cómplices.

La defensa intento rebatir al Departamento de Justicia afirmando que esto no ocurriría y que además existe el acuerdo bilateral de extradición entre Estados Unidos y México.

“La extradición no es una respuesta, puede tomar años conseguirse y se complicaría el proceso, esto no cambia el riesgo de que pueda huir y sobre covid-19, no tengo nada de información sobre su estado de salud que indique que está en riesgo (de contagio)”, sentenció el juez.

Desde el viernes de la semana pasada, al develar el encausamiento con los cuatro delitos federales que le imputan a Cienfuegos Zepeda, los fiscales federales pidieron a los ministros de la Corte negar al acusado la libertad bajo fianza, y afirmaron contar con documentos, grabaciones y comunicaciones interceptadas para demostrar su culpabilidad.

El gobierno de Estados Unidos acusa a “El Padrino” de colusión con el cártel de los Beltrán Leyva en la conspiración para enviar a Estados Unidos toneladas de cocaína, heroína, mariguana y metanfetaminas, y de lavar el dinero procedente de la venta de estos enervantes.

Una vez en Nueva York, Cienfuegos Zepeda será llevado a la Corte en Brooklyn, en donde bajo su derecho de presunción de inocencia se podrá declarar culpable o no culpable de los cuatro cargos en su contra, para con ello proceder en las audiencias de preparación de juicio o sentencia.