Nacen Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social; consejeros critican sentencia del TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó el registro como partidos políticos a Redes Sociales Progresistas (RSP), vinculado a la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo y Fuerza Social por México (FSM), relacionada con el senador Pedro Haces. Pero los consejeros Ciro Murayama, Claudia Zavala y José Faz, sostuvieron que, si bien los magistrados tuvieron otra interpretación sobre los hallazgos detectados, y el INE acata la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ), los hechos, es decir las irregularidades, son reales.Y estas son amplia participación de un gremio, lo que no supone su participación espontánea, en la organización de Redes Sociales Progresistas, pues tuvo aportaciones por cinco millones 829 mil pesos (27.58% del total recabado), y participaron activamente mil 350 afiliados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como delegados, presidentes, secretarios, delegados de asambleas o auxiliares. https://twitter.com/RSPorgMX/status/1318554031925694477?s=20 En el caso de Fuerza Social por México no se tuvo certeza sobre el origen de seis millones 804 mil pesos de 26.8 millones reunidos, es decir, 25.6 % del total, pues no hubo facturas ni datos financieros. Aseguraron que eso seguirá en investigación, para efecto de multas, en el caso de los aportantes que financiaron actividades, de acreditarse que no tenían capacidad económica. “Los hechos ahí siguen, las omisiones no son subsanadas, pero acatamos”, dijo Murayama, quien criticó que una y otra vez el INE ha fiscalizado y encontrado irregularidades, pero el TEPJF las ha rechazado. “Prácticamente todos los hallazgos relevantes en la historia del INE en materia de fiscalización han sido echados para atrás, sean los donativos de (César) Duarte el de Chihuahua a su partido (PRI) reteniendo recursos de trabajadores del estado, sea Asismex vinculado a las empresas fantasma en Veracruz (que involucró a todos los partidos). “Sea el rebase de gastos de campaña por gastos en redes sociales no reportados, sean fideicomisos para dar apoyo a damnificados (caso Morena), sean gastos sin factura ni elementos financieros detrás…Estos hallazgos desaparecen a golpe de sentencia, pero los hechos ahí siguen”, dijo.Sin embargo, en el caso de Redes Sociales Progresistas, de última hora y a propuesta de la consejera Adriana Favela, se canceló dar vista a la secretaría ejecutiva del INE para el inicio de un procedimiento sancionador porque ese partido realizó en noviembre de 2019 una asamblea en Sonora, pero mediante entrega de dádivas, lo que fue confirmado por el TEPJF. Según comprobó el INE con entrevistas a 430 personas asistentes, 160 manifestaron que les fue ofrecida o entregada algún tipo de dádiva, en tanto que dos personas manifestaron haber sido afiliadas mediante engaños, es decir, 38.84% de las personas efectivamente entrevistadas ratificaron que hubo presión o coacción. Ahora esto quedará sin sanción. Los dos nuevos partidos gozarán, a partir de mañana, con financiamiento por 20 millones 683 mil pesos solamente por el periodo poco más de dos meses --de 20 de octubre a diciembre de este 2020-- y tanto para sus actividades ordinarias como específicas (19.7 millones más 890 mil pesos). Además contarán desde mañana y hasta diciembre con franquicia postal y telegráfica, que se otorga en especie pero con un valor de 5.3 millones de pesos y 36 mil 481 pesos, respectivamente. El PES, cuyo registro entró en vigor desde el 5 de septiembre, recibirá un poco más, 24.5 millones de pesos de septiembre a diciembre (para actividades ordinarias y específicas), pues la distribución de recursos que se avaló para otorgarle financiamiento consideró una división de la bolsa entre sólo 8 partidos. En cambio, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México entraron a la distribución de recursos dividiéndose la bolsa entre los 10 partidos que son ahora.