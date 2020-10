PT boicotea en el Senado la extinción de fideicomisos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el Senado bloqueado por grupos de manifestantes que serían afectados por lade fideicomisos, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda fue convocada a sesionar a puerta cerrada, a 450 metros en el Hotel Sevilla Palace, pero al no lograr el quórum legal no pudo continuar con la extinción de los fideicomisos que inició ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Seis senadores de Morena, Ana Lilia Rivera, Jesusa Rodríguez, Nancy Sánchez Arredondo, Saúl López Sollano, Joel Molina y María Merced González, arribaron al hotel para continuar el trámite legislativo que inició la Comisión de Hacienda, pues sin la aprobación del dictamen en la Comisión de Estudios Legislativos no puede pasar al pleno del Senado. Sin embargo, al estar integrada por 12 legisladores les faltó un integrante para lograr quórum. Morena tiene seis, el PAN dos, y el PT, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano uno cada uno. La senadora Nancy de la Sierra, del PT, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, ha sido la pieza clave para que el dictamen no sea aprobado desde ayer cuando se reunieron conjuntamente las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda, a puerta cerrada en el Hotel Fiesta Inn Alameda. El Partido del Trabajo en el Senado se ha manifestado por defender 37 fideicomisos referentes a derechos humanos, ciencia, tecnología y deportes. En la Cámara de Diputados el PT también votó en contra de la desaparición de fideicomisos. Este martes en redes sociales Nancy de la Sierra reiteró su postura de defender 37 fideicomisos y la coordinadora del grupo parlamentario del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos, dijo en entrevista con Así las cosas de W Radio que a veces ayudan más al presidente “diciendo que no”, pues no se puede meter en el mismo cajón a los 109 fideicomisos. Además, la ausencia de Nancy de la Sierra frenó la aprobación del dictamen de la militarización de los puertos en la comisión de Estudios Legislativos Segunda. El dictamen fue aprobado este martes en la Comisión de Marina y de Gobernación. Según el dictamen, que fue avalado previamente por la Cámara de Diputados, y también provocó protestas afuera del recinto de legisladores de marinos mercantes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) transmite ampliación de facultades a la Secretaría de Marina (SEMAR). https://www.proceso.com.mx/653949/en-sede-alterna-senadores-de-morena-avanzan-en-eliminacion-de-fideicomisos