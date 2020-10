Federación Internacional de Basquetbol advierte a México que puede seguir suspendido

CIUDAD DE MÉXICO A (apro).- La Federación Internacional de Basquetbol (FIBA) desestimó las comisiones que la titular de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (), Xóchitl Lagarda, integró para tratar de destrabar el conflicto que tiene a México suspendido desde febrero último. Este miércoles, Lagarda recibió un documento en el que el secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, hace referencia a una carta que ella le envió hace una semana en la que le notifica que creó un par de comisiones para establecer una comunicación adecuada. “La supuesta falta de comunicación entre las partes no es la causa principal de la suspensión de la Ademeba. La FIBA ha repetido y claramente comunicó las obligaciones de la Ademeba y los requisitos necesarios para lograr y mantener el cumplimiento del marco regulatorio. Las comunicaciones han sido ignoradas o no cumplidas deliberadamente, lo que debilita la aparente necesidad de una comunicación más clara”, dice el. Zagklis le reprochó a la dirigente del baloncesto mexicano que las mencionadas comisiones no fueron creadas por la asamblea de la Ademeba, por lo que “su supuesta legitimidad se ve socavada aún más porque la FIBA recibió una carta de parte de una gran mayoría de las asociaciones estatales expresando su deseo e intención de que Ademeba cumpla con las decisiones de la FIBA”. El 5 de febrero y el 27 de marzo de 2020, la FIBA anunció y ratificó la suspensión de México porque los estatutos con los que Xóchitl Lagarda ha estado operando son distintos a los que fueron aprobados por FIBA el 23 de marzo de 2019, fecha en la cual fue electa como presidenta de la Ademeba. Asimismo, la FIBA le ha reclamado a Lagarda la suspensión unilateral de los presidentes de las asociaciones de Sonora y Tamaulipas y que haya cambiado los estatutos para perpetuarse como presidenta hasta 2024.

Para defenderse de la suspensión, Lagarda apeló la sanción ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), organismo que ratificó el castigo impuesto. “En consecuencia, no existe una base legítima ni ninguna otra razón convincente para que la FIBA reconsidere su postura en este momento y reitera una vez más que el cumplimiento de las condiciones incumplidas que estableció el Comité Ejecutivo de FIBA el 5 de febrero de 2020 es necesario que se reconsidere la suspensión de la Ademeba”, escribió Zagklis. El Comité Ejecutivo de la FIBA se reunirá el próximo 6 de noviembre para abordar la sanción de México, “por lo tanto, el cumplimiento de las condiciones establecidas por FIBA debe lograrse antes de esta reunión”, zanjó Andreas Zagklis. Xóchitl Lagarda ha declarado que el baloncesto mexicano está secuestrado por un grupo de personas que encabeza Modesto Robledo, presidente de la asociación de Tamulipas, en complicidad con la FIBA, entidad que tiene muchos intereses por controlar este deporte en México. https://www.proceso.com.mx/617391/fiba-basquetbol-ademeba