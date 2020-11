Que Peña corra a Timbuctú porque si baja la popularidad de AMLO lo podrían detener: Ancira

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde España, el presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, amparado contra la orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero, recomendó al expresidente Enrique Peña Nieto “que corra , que se busque Timbuctú” porque lo podrían detener si baja la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, en Latinus, el empresario consideró la posibilidad de encarcelar a Peña Nieto “si lo necesita”, porque está convencido de que existió un pacto entre López Obrador con Peña Nieto y el secretario de Hacienda y Crédito Público que terminó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, para que llegara a la presidencia sin problemas y por eso pusieron a “un candidato muy mediocre”, como José Antonio Meade.

“Yo creo que sí hubo un pacto. Peña, Videgaray y López Obrador. ¿En qué consistió el pacto? En sacar un hombre muy bueno, pero un candidato muy mediocre, Meade, pero es un hombre muy bueno, derecho. Dijo, te voy a poner un candidato con quien tengas un camino allanado. En cambio, si hubiera puesto al doctor Narro, yo creo que no tendría el gobierno la mayoría. No tengo duda de que hubiera podido ganar el presidente, pero no tendría la mayoría en el Congreso.

“El pacto incluye que, si tiene necesidad porque se le baja la popularidad, ‘los escabecho, mientras no tenga necesidad, la voy llevando’”, afirmó Ancira.

No obstante, reconoció que dio “un par de millones de dólares” a la campaña de Peña Nieto, pero “no en lo personal”, sino como parte de AHMSA, pues tenían a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, como un contacto indirecto con el PRI y la campaña.

“¿Y qué me dio a cambio (Peña Nieto)?. Me quitó los aranceles y me costó millones de dólares al año”, se quejó.

Respecto a las acusaciones en su contra, consideró que Peña Nieto no lo traicionó, porque cree que él es un daño colateral de las persecuciones del actual gobierno a funcionarios públicos, pero después del actuar con la detención de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Para él, lo que le pasó fueron “circunstancias que nos marca el destino”, sino falsas acusaciones, delitos que no existen y reclamos de devolución de dinero que no han sido reclamados jurídicamente, según él.

“No conozco al señor López Obrador, creo que una vez lo vi cuando era regente de la Ciudad de México, en una mesa coincidimos, pero nunca he estado con él, y fuera de eso, a algunos de los funcionarios que están ahí si los conozco, pero yo le diría que superficialmente, del único del que tengo un recuerdo más cercano es de Alfonso Romo”, explicó Ancira.

Romo, mediador

Dijo que Romo ha sido mediador en su caso, pero, comentó que cuando se trata de injusticias es difícil serlo, pues hasta la fecha no tiene claridad sobre de qué lo acusa el gobierno de López Obrador, pues no se ha demostrado que el blanqueo de capitales haya tenido un origen ilícito e incluso ya le descongelaron sus cuentas bancarias y las de AHMSA.

Respecto a que esos actos estuvieran relacionados con la venta de la planta de Agronitrogenados por parte de Pemex, Ancira se dijo convencido de que valía los 275 millones de dólares por los que se la vendió a Pemex durante el sexenio de Peña Nieto y que si él hubiera estado del lado de la Empresa Productiva del Estado los hubiera pagado “a ciegas”.

Al ser cuestionado sobre cómo entender que valga 275 millones de dólares una planta que lleva 14 años sin hacer nada, explicó que hay una parte de infraestructura muy importante, de 200 hectáreas y es lo que vale.

Su idea original, añadió, era comprar Cosoleacaque, pero no se la vendieron porque no estaba aprobada la reforma energética.

“Yo les dije, ‘oye es una tontería que esta infraestructura, que reponerla valdría mil millones de dólares, esté parada’, aparte de que importamos fertilizantes que le llega a un sobreprecio a los agricultores, y todavía hasta les dije: esta es la forma más fácil de ganar una elección, si controlas los fertilizantes. ¿Por qué? Porque estas repartiendo y los vuelves productivos, no les das dinero por hectárea sembrada, sino les das elementos para que se vuelvan más productivos”, destacó.

“Mi error, no apoyar a AMLO”

Durante la entrevista, Ancira reconoció que su error fue “no haber estado con el peje en sus momentos de elección. Pudiera haber sido eso” y no haberle metido dinero a su campaña presidencial porque de lo contrario, “eso a lo mejor hubiera suavizado o pavimentado muchas cosas”, afirmó.

“Siempre he sido priista en cierta medida, pero no he tenido la necesidad. En Coahuila, carro completo del PRI. Se suponía que iban a perder y se gana por segunda vez en la historia un carro completo. Es un rechazo a la forma de gobernar. Yo no creí que el señor iba a llegar. No vi la necesidad. Imagínese que me acusaron y me regresaron mis cuentas”, añadió.

En ese sentido, consideró que López Obrador le debe una disculpa amplísima y cuando lo haga podría hablar de una devolución de esos 200 millones de dólares, mediante un programa de donativos porque él, añadió, es “hombre de negocios” y el negocia “todo menos mi hija. Si el señor me hiciera una propuesta…”, deslizó.