La FGR confisca un departamento y tres cuentas bancarias a exoficial mayor de Mancera

CIUDAD DE MÉXICO(apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un departamento y tres cuentas bancarias del exoficial mayor del gobierno de la Ciudad de México, Edgar Armando González Rojas.

El exfuncionario durante el gobierno del actual senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, promovió un amparo para recuperar sus bienes, a pesar de que se abrió una carpeta de investigación en su contra, donde aparece como de imputado por su supuesta responsabilidad en delitos fiscales y financieros.

Sin embargo, el juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Jorge Antonio Medina Gaona, rechazó levantar el aseguramiento, aunque le concedió una suspensión provisional para que las autoridades no dispongan del inmueble ni las cuentas bancarias.

Además, dicha resolución le permite a la FGR continuar con las pesquisas y tampoco prohíbe que se judicialice la carpeta de investigación ante un juez federal.

En octubre del 2014 González Rojas renunció a su cargo luego de que el grupo Anonymous difundió un audio donde se le involucraba en una operación irregular de compraventa de llantas a un sobreprecio del 50 por ciento.

En el audio, difundido en Twitter se escucha la comunicación entre dos personas, una de ellas presuntamente funcionario quien pide respetar el precio de llantas acordado.

-“Ya pospuso el fallo. Le metimos un oficio (…) Me habían dicho que me iban a dar la mitad y, a la mera hora, me van a dar el 25 por ciento.

-“Pues, no. Son chingaderas. Nos vamos a inconformar y hasta problemas voy a tener con Édgar (Armando González)”, dice uno de los interlocutores.

Meses antes, en agosto de ese año, el diario Reforma documentó cómo el Oficial Mayor compró tinta para impresoras a sobreprecio, lo cual derivó en la destitución de cuatro funcionarios.